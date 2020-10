Deshielo en la Antártida deja al descubierto un cementerio de pingüinos

Cientos de pingüinos en distintos estados de descomposición fueron develados ante el deshielo paulatino de la Antártida, debido al calentamiento global, señaló recientemente un artículo publicado por la Sociedad Geológica de Estados Unidos.

El zoólogo de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.), Steven Emslie, fue quien reportó el hallazgo en una del cabo Irizar en el mar de Ross, lugar donde no se había tenido registro de la existencia de colonias de esta aves marinas durante al menos un siglo.

Foto: Cortesía | www.geosociety.org

Los cuerpos eran en su mayoría de polluelos de pingüinos de Adelia, que tienen una alta tasa de mortalidad cuando nacen en las estaciones más frías del año. Además, señala en el artículo, los pequeño cuerpos parecían recién muertos juntos a otros restos más antiguos.

Ancient Adelie penguin colony revealed by snowmelt at Cape Irizar, Ross Sea, Antarctica



También se hallaron montículos de guijarros que las aves usan para anidar, así como guano, lo que parece ser un indicio de que una colonia de pingüinos habitó la zona en algún momento.

Al respecto, los análisis recientes del radiocarbono revelaron al menos tres períodos de ocupación del cabo Irizar por crías de pingüinos, siendo el último hace unos 800 años y el más antiguo hace unos 5 mil años.

"A medida que las tendencias de calentamiento continúan en la Antártida y el mar de Ross, es posible que se hagan evidentes otros sitios cubiertos de nieve y hielo que se sumen al registro dinámico de ocupación y abandono de pingüinos a lo largo de milenios con el cambio climático", señala el experto.

