Destituyen a profesor de la UNAM por comentarios racistas contra migrantes

Adán Noé Martínez, maestro de Derecho de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue destituido de su cargo por hacer comentarios clasistas y xenófobos contra migrantes centroamericanos.

Durante la impartición de su clase en línea, el académico sugería llevarlos a campos de concentración y quemarlos, tal y como hizo Hitler a judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Las opiniones “clasistas y xenófobas” fueron difundidas en las redes sociales por el Colectivo Violetas, a fin de evidenciar su “nula consciencia social, valores humanos y nulo conocimiento en derechos humanos”.

En el video, Martínez afirma a sus alumnos que están dando un ejemplo económico, refiriéndose a las “oleadas de inmigrantes” que han llegado en los últimos años a México, procedentes de países Centroamericanos con destino a Estados Unidos.

Mencionó que está en desacuerdo con la postura de ayudar a migrantes: “si me lo hubieran preguntado a mí, yo a todos los llevo a un campo de concentración y los quemamos, los bañamos como Hitler. ¡Ojo, ojo! Por favor, entiendan el tema económico, no social, no humano, no bonito”, añade.

DENUNCIA PÚBLICA

ADÁN NOE MARTÍNEZ CASTAÑEDA

CARRERA: DERECHO, MATERIA: TEORIA ECONÓMICA.

Hacemos la denuncia pública a este "profesor" impartiendo su cátedra desde el clasismo, la xenofobia y estereotipando a las personas. pic.twitter.com/1AByimScHQ — Colectiva Violetas FES Aragón (@VioletasAragon2) November 11, 2020





Además, en otro video hace otro comentario discriminatorio sobre los habitantes de la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, en cuya delegación se registran fallas constantes de servicios públicos, como el agua potable. "A ustedes sí les gusta bañarse, a diferencia de las personas que habitan ahí", les dice a los alumnos.

Por lo anterior, “Colectiva Violetas Fes Aragon” denunció públicamente al docente que se suma a “profesores acosadores de una carrera sumamente machista y misógina (…) compañeras de nuevo ingreso, el acoso, la misoginia, el machismo, la xenofobia, el clasismo y el racismo no son parte de una buena catedra”, expresan en Twitter.

Al respecto, la UNAM publicó un comunicado en el que informa la separación del cardo de Noé Martínez, quien impartía la asignatura de Teoría Económica por expresar “comentarios contrarios a los principios universitarios”.

Una carrera sumamente machista, misogina y con el mayor número de alumnos y profesores acosadores ahora nos encontramos con esta joya.

Compañeras de nuevo ingreso!El ACOSO, LA MISOGINIA, EL MACHISMO, LA XENOFOBIA, EL CLASISMO Y EL RACISMO NO SON PARTE DE UNA BUENA CATEDRA. pic.twitter.com/faX79K4XPi — Colectiva Violetas FES Aragón (@VioletasAragon2) November 11, 2020

Reiteraron que el centro de estudios reprueba cualquier forma de expresión violenta, segregatoria y discriminatoria, “la FES Aragón se une al compromiso universitario para erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia y discriminación”, finalizó.

#AragónInforma pic.twitter.com/zgqV4QeJBt — FES Aragón UNAM (@FESAragonUNAM) November 11, 2020

