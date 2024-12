Detrás de la animación por computadora (CGI)

La animación por computadora, conocida como CGI (Computer-Generated Imagery), se ha convertido en una de las herramientas más influyentes en la industria del entretenimiento al transformar la manera en que concebimos y disfrutamos las películas, series y videojuegos.

LA HISTORIA

Todo comenzó en la década de 1970, cuando los avances en computación permitieron la creación de imágenes generadas digitalmente. Una de las primeras demostraciones de este arte se dio en Westworld (1973), donde se utilizaron gráficos por computadora para mostrar la visión de un androide.

Fue en los años 80 y 90 cuando el CGI despegó en películas como Tron (1982) y The Last Starfighter (1984), y especialmente en Jurassic Park (1993), donde los dinosaurios generados por computadora fueron tan realistas que revolucionaron la industria.

El CGI mejoró los efectos visuales de las películas y dio lugar a un nuevo estilo de animación conocido como el 3D. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, el primer largometraje completamente animado por computadora. El éxito de la película abrió las puertas a una nueva era del cine animado, donde estudios como DreamWorks (Shrek, Cómo entrenar a tu dragón) y Disney (Frozen, Encanto) adoptaron el CGI como su estándar.

EL CGI EN MUNDOS HIPERREALISTAS

Películas como Avatar (2009), The Avengers (2012) y Dune (2021) han utilizado CGI para crear paisajes fantásticos, criaturas imposibles y efectos de acción impresionantes.

En muchos casos, el CGI ha llegado a niveles de hiperrealismo que desafían la percepción del espectador. El Rey León (2019), por ejemplo, fue promocionada como “live-action”, pero todo lo que apareció en pantalla fue generado por computadora.

El CGI también ha revolucionado la industria de los videojuegos, donde las cinemáticas y los gráficos en tiempo real han alcanzado niveles cinematográficos. Juegos como The Last of Us Part II y Red Dead Redemption combinan interactividad con narrativas visualmente impresionantes.

LA CRÍTICA

A pesar de sus beneficios, el uso del CGI se critica como una dependencia excesiva de los efectos generados por computadora que puede hacer que las películas pierdan autenticidad o calidez, especialmente cuando reemplazan locaciones reales o efectos prácticos.

Directores como Christopher Nolan (Tenet, Interstellar) y Quentin Tarantino han defendido el uso de efectos prácticos sobre el CGI porque estos brindan un impacto más tangible. Sin embargo, otros cineastas como James Cameron (Avatar) ven el CGI como una herramienta esencial para llevar a la pantalla historias imposibles de realizar con métodos tradicionales.

Aún con lo anterior, la evolución del CGI no se detiene. Con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el renderizado en tiempo real y la captura de movimiento avanzada, las posibilidades creativas continúan expandiéndose.

