Dormir más no garantiza beneficios, a diferencia de una siesta

Contrario a lo que creíamos, un estudio realizado recientemente arrojó que el tener un sueño nocturno prolongado no siempre nos aporta más beneficios, pero el tener una siesta sí.

La investigación, que fue publicada en la revista The Quarterly Journal of Economics, se realizó con personas de bajos recursos y mala calidad de sueño que viven en zonas urbanas de países en vías de desarrollo, donde el ambiente no puede ser apropiado para tener un sueño de calidad por las diversas interrupciones que hay en la zona.

452 voluntarios de la ciudad india de Chennai participaron en el estudio durante un mes. Para poderlo realizar, los científicos utilizaron dispositivos de actigrafía, que es un mecanismo de sensores que permite monitorear los ciclos de sueño en condiciones caseras.

LOS RESULTADOS

Los dispositivos revelaron que los voluntarios se despertaban 31 veces a lo largo de la noche, por lo que solo dormían cinco horas y media a pesar de estar acostados ocho horas.

Los encargados de la investigación, aconsejaron a los voluntarios mejorar sus condiciones de sueño, pero los resultados no fueron benéficos como se creía.

A la mitad de los participantes, se les pidió que durmieran una siesta de media hora durante su jornada laboral, a diferencia del primer grupo, a ellos sí reflejaron una mejoría en la productividad, funciones cognitivas y en la sensación de bienestar.

A las conclusiones que llegaron los investigadores es que el ambiente de vida al igual que el estrés y las preocupaciones que con frecuencia viven las familias de escasos recursos, afectan el sueño más profundo y reparador.

Así que tratemos de llevar una vida tranquila, para que nuestro sueño nocturno logre su objetivo y en caso de no ser así no tengamos excusa para tomar una siesta durante en día para sentirnos llenos de energía y totalmente renovados.

