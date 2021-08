¿Dudas sobre las vacunas contra Covid-19? Experto de la UNAM las explica

Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y titular del Programa Universitario de Investigación en Salud, académico del Seminario Permanente de Bioética, y profesor de la Facultad de Medicina, responde las dudas más frecuentes que tenemos sobre la Covid-19 y de la vacuna en esta tercera ola de contagios, en la que los no vacunados son las principales víctimas.

Local Registra Tlaxcala nuevo récord de contagios por Covid-19

¿LAS VACUNAS SIRVEN?

Referente a la vacuna, Ponce de León comentó que éstos no pueden evitar la infección, pero sí evitan la enfermedad y ese es el objetivo principal.

Local Se queda Tlaxcala sin brigadas para hacer pruebas Covid-19 a domicilio por cambio de gobierno

La infección es adquirir el patógeno, en este caso el Sars-Cov2, y el proceso infeccioso lleva a la multiplicación de los virus y, eventualmente, puede desarrollar la enfermedad llamada Covid-19.

El principal objetivo de las vacunas es protegernos contra una enfermedad grave; el proceso de respuesta inmunológica, las respuestas del organismo, detienen el proceso de multiplicación del patógeno y limitan su extensión.

Ojo, esto no significa que no ocurra la infección; las vacunas son muy efectivas en evitar que te enfermes gravemente, sufras los síntomas de la enfermedad y en evitar que la enfermedad te lleve al hospital o te cause la muerte.

Según el experto, conforme se agrava la situación, es más efectiva la vacuna.

Entérate: ➡️ Día Mundial de la Asistencia Humanitaria | En pandemia, subsiste asistencia humanitaria

LAS VACUNAS CONTRA COVID-19 ¿SIRVEN CONTRA TODAS LAS VARIANTES?

Las vacunas aplicadas en México cuentan con una gran eficacia contra la variante Delta, además se sabe que todas las vacunas tienen efecto contra las variantes actuales.

Local Jóvenes y niños de Tlaxcala ya son afectados por Covid-19: Sesa

Muchas personas después de vacunarse, dejan a un lado las medidas de protección ¿es correcto?

Después de vacunarnos, y ya sintiéndonos protegidos por el biológico muchos hemos relajado las medidas de protección, ante ello Ponce de León subrayo que los ya inmunizados se pueden contagiar de Covid y seguir transmitiendo la enfermedad por lo que recomienda no bajar la guardia con las medidas de protección.

Dijo que para contener los contagios hay medidas fundamentales, como evitar aglomeraciones, usar el cubrebocas, mantener la distancia, la ventilación, y debemos seguir respetándolas.

Lee también: ➡️ Cancelan feligreses de Zacatelco misas por Covid-19

¿LAS REUNIONES A LAS QUE ASISTE SOLO LOS VACUNADOS SON SEGURAS?

Local Atenderán a jóvenes con primera y segunda dosis de la vacuna contra Covid-19

Las vacunas son efectivas, pero no al cien por ciento por lo que es difícil asegurar que en una reunión todos los inmunizados tengan una respuesta óptima. Unos responderán mejor a la inmunización que otros, por esto el investigador no recomienda hacer fiestas.

Se puede realizar una pequeña reunión con amigos que sabemos se protegen y ya se han vacunado, pero sin olvidar las medidas de prevención. Queda totalmente descartado el hacer eventos o fiestas masivas.

Ponce de León resaltó que tenemos que estar atentos a las precauciones y tener una cautela que permita evitar riesgos para nosotros y para la gente que nos rodea.

No te pierdas: ➡️ 10 recomendaciones para el retorno a clases, según la Unicef

¿A LOS NIÑOS NO LES PASA NADA?

Loa niños se infectan y retransmiten la infección igual que un adulto y a medida que se vayan infectando, es posible que alguno de ellos desarrolle una enfermedad sintomática y grave, incluso mortal, aunque esto ocurre con menor frecuencia.

No dejes de leer: ➡️ Dan alivio económico las ventas a giros comerciales, en Tlaxcala

¿QUÉ MEDIDAS DEBEMOS SEGUIR Y CUÁLES SE PUEDEN DESCARTAR?

Municipios Zacatelco, cerca de los mil contagios de Covid-19

Los tapetes se pueden suspender con total seguridad; no tienen mucha eficacia además de que la gente se puede tropezar con ellos. La otra medida que podemos suspender es la toma de temperatura. La limpieza de todos los objetos es algo conveniente, debemos realizarla como una medida general.

Las otras precauciones que debemos mantener son el uso del cubrebocas desde el puente de la nariz hasta debajo de la barbilla, bien ajustado; evitar aglomeraciones, mantener la distancia, mantener una óptima ventilación en los sitios en que nos encontremos y acudir a la vacunación tal y como nos corresponde en el programa establecido por la Secretaría de Salud.

Continúa leyendo: ➡️ Biden recibe informe de inteligencia sin conclusión sobre origen del Covid-19

¿HABRÁ UNA CUARTA OLA EN LA TEMPORADA DE FRÍO?

Local [Video] Miedo a morir no es por Covid-19 sino en manos de policías: Migrante

Ponce de León expresó que es muy probable que sí; dependerá del número de susceptibles a la infección que tengamos en el país, porque todavía hay millones: muchos no infectados y muchos más sin vacunas.

De la suma de infectados naturalmente y de vacunados quizá podríamos especular que alrededor de 60 por ciento tiene inmunidad.

Más información: ➡️ Registra Contla la víctima 90 por Covid-19

De cualquier manera, hablamos de que 40 por ciento no tiene ningún tipo de experiencia inmune, no tiene anticuerpos contra el SarsCov2 y van a terminar infectándose, a menos que se vacunen.

En un país de 130 millones de habitantes, hablamos de 50 millones aproximadamente.

Te puede interesar: ➡️ Persisten las infecciones respiratorias, en la entidad

Recomienda Sesa a adultos mayores reforzar cuidados y medidas preventivas por Covid-19



La vacuna contra Covid-19, no da inmunidad, solo ayuda a que la persona no presente complicaciones en su estado de salud... https://t.co/aTvehmYUpu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

Continúa leyendo:

Local Al 70.23 % ocupación de camas con ventilador

Local Desarrollan para la IP segunda etapa de vacunación