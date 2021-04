Así es la sorpréndete ‘transformación’ neurológica de las hormigas saltarinas de la India

Como si se tratase de un superpoder, existe una población de insectos que pueden transformar su cerebro para mostrar superioridad durante un combate ritual.

Se trata de las hormigas saltarinas de la India, las cuales, a diferencia de otros insectos, buscan mantener su colonia aun cuando la reina ha muerto, es decir, pelean entre ellas, para tomar su lugar.

De esta manera, la reina muere y muchas de las obreras encogen su cerebro en una cuarta parte, expandiendo al mismo tiempo sus ovarios cinco veces más de lo habitual.

Finalmente, cuando pierden, si sobrevivieron, pueden hacer que sus cuerpos y cerebros vuelvan a la normalidad, “se trata del único insecto conocido que presenta esa habilidad”, afirmó Clint Penick, uno de los coautores de la investigación.

“Tradicionalmente, la gente piensa que una vez que el tejido neural desaparece, no regresa, pero descubrimos que cuando los trabajadores de la hormiga saltarina india cambian de roles de casta, pueden perder y regenerar grandes regiones de sus cerebros”, precisó del profesor en el artículo publicado en el portal web de la Universidad Estatal de Kennesaw, (Georgia, Estados Unidos).

Cerca de 70 por ciento las hembras pelean durante 40 días, golpeándose entré sí con sus antenas, hasta quedar solo un grupo de cinco a 10 obreras, es decir, las vencedoras que asumirán el papel de la reina muerta.

La hormiga saltarina ahora será un modelo para estudiar los mecanismos epigenéticos que subyacen a la plasticidad, “y ahora podemos agregar la plasticidad cerebral a la lista de temas que esta hormiga puede ayudarnos a comprender”, añadió Penick.

Cabe mencionar que este estudio comenzó hace ocho años en el estado de Arinoza con el objetivo de descubrir los cambios neurohormonales que acompañan los torneos de combate.

