El iceberg más grande del mundo se fragmenta

El bloque de hielo flotante más grande de la Antártida desde su separación del continente en julio de 2017, se ha fragmentado nuevamente, cuyas imágenes fueron dadas a conocer a través del satélite Sentinel-1 de la Unión Europea.

El iceberg A-68 tiene una superficie estimada de 5 mil 100 kilómetros cuadrados y el 16 de abril perdió un gran fragmento de unos 175 kilómetros cuadrados y 19 kilómetros de largo. Actualmente naufraga hacia el norte desde la Península Antártica.

Is this the beginning of the end for Iceberg A68? @ESA_EO #Sentinel1 captures a 175 sq km piece breaking off on 23rd April. At more than 19 km long, this new iceberg will probably get its own name pic.twitter.com/9CkqVhiL7b — Adrian Luckman (@adrian_luckman) April 23, 2020

Al respeto, el profesor Adrian Luckman, quien ha estado siguiendo el progreso de A-68, mencionó que la nueva fractura podría marcar el comienzo del fin de este gigante helado.

“Me sorprende continuamente que algo tan delgado y frágil haya durado tanto tiempo en mar abierto”, dijo a BBC News el investigador de la Universidad de Swansea.

Añadió: “Sospecho que la ruptura final ahora está comenzando, pero los fragmentos posteriores probablemente estarán con nosotros durante años”.

Cabe mencionar que el A-68 se separó de la plataforma de hielo Larsen C en julio de 2017 y había permanecido flotando en las frías aguas sin ningún cambio.

