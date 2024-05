El infalible truco para encontrar tu celular, aun cuando esté en silencio 

Todos hemos perdido el celular en alguna parte de la casa, bajo la cama o en el baño, y esperamos encontrarlo hasta que alguien hace una llamada que funciona como alarma; sin embargo, en estos días es común tener el teléfono móvil en silencio o en modo vibración, por lo que el truco deja de funcionar.

En ese sentido, te compartimos un método que probablemente has escuchado, pero no has puesto en práctica. Se trata de la herramienta Buscar mi iPhone para Apple y Encontrar mi dispositivo para Android.

Aunque estas herramientas fueron creadas para limitar el acceso al celular en caso de robo o extravío, también pueden funcionar para cuando se pierde el dispositivo dentro de la casa, debido a que se puede activar el sonido sin necesidad de tenerlo en la mano.

CÓMO ENCONTRAR UN DISPOSITIVO A TRAVÉS DE APPLE

De acuerdo con el sitio oficial de Apple, puedes usar Encontrar en tu iPhone para ver la ubicación de tu dispositivo en un mapa desde la Mac, iPad u otro celular. Si el dispositivo está conectado a Internet, puedes ver su ubicación y hacer que emita un sonido para encontrarlo fácilmente. Los pasos a seguir son los siguientes:

* Toca Dispositivos en la parte inferior de la pantalla y luego selecciona el nombre del dispositivo en el que quieres emitir un sonido.

* Toca Emitir sonido para que sea más fácil ubicarlo en la casa.

CÓMO ENCONTRAR UN DISPOSITIVO A TRAVÉS DE GOOGLE

La herramienta que ofrece Google permite localizar los dispositivos que estén conectados a la cuenta en el momento en el que se han perdido. El funcionamiento es muy parecido al de Apple, ya que Google emitirá una señal de alerta, aunque el dispositivo esté en silencio. Los pasos a seguir son los siguientes:

* Acceder a la página web de Encontrar mi dispositivo, a través de un ordenador u otro teléfono móvil.

* En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción Reproducir sonido. Esto hará que el dispositivo suene durante 5 minutos, aunque esté en silencio.

*Se puede detener la alarma en cualquier momento seleccionando la opción Dejar de hacer sonar o desde el móvil extraviado en el momento en el que se encuentre.

¡Listo! Con estos pasos lograrás encontrar más fácilmente tus dispositivos sin necesidad de poner la casa “patas para arriba”.