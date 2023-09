En México existen 64 variedades chile que puedes sembrar en tu hogar, este es el truco

Ya sea crudo, cocido, asado, frito, en salsas, moles, relleno, e incluso en postres, el chile es el ingrediente estrella de la cocina mexicana y en nuestro país se conoce una gran diversidad de ellos. Hay al menos 200 variedades de chile criollas y 64 variedades domesticadas, es decir, dependientes del ser humano. En ese sentido, resulta sencillo sembrarlos y cosecharlos en casa.

Doble Vía Conoce Criollo, una cocina que reintroduce variedades olvidadas de maíz autóctono tlaxcalteca en la tortilla

Lee más: ➡️Reventón de sabor, ¿sabes por qué las palomitas de maíz son la mejor botana de todas?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la diversificación de este picante fruto se debe a la gran cantidad de aplicaciones que tiene en la medicina, de forma ornamental, en bebidas estimulantes o como condimento, entre muchos más.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Si te interesa iniciar un huerto en casa, debes saber que esta planta es una excelente opción, pues basta con una maceta amplia para comenzar a producirlos, además duran más tiempo que otros productos y tienen una mayor resistencia a condiciones extremas del clima, así como a las plagas.

HUERTO DE CINCO EN SIETE PASOS

Preparar las semillas

Las semillas del chile que se deseas sembrar se deben remojar al menos 24 horas en agua tibia y luego dejarlas secar durante 10 horas. Pueden ser semillas de habanero, manzano, serrano, cascabel, chipotle, chilaca, catarina, güero, chicostle, costeño, de árbol, ¡el que se te antoje!

Doble Vía ¿Lo notaste? Tlaxcala se pintó de amarillo este 21 se septiembre y esta es la razón

Infórmate: ➡️¿Ya te sabes la canción que está de moda en Tlaxcala?

Sembrar las semillas

Las plantas de chile no requieren mucho espacio para crecer. Puedes elegir una maceta del tamaño que mejor se adapte a tus espacios, pero procura que no sea demasiado pequeña. De preferencia, cubre las semillas con tierra fertilizada que no rebase dos centímetros por encima de ellas.

Vigila tu maceta

Los primeros tres días se debe regar diariamente y agregar más agua de lo normal, pero después, basta con mantener el suelo de la maceta húmedo todo el tiempo. Se prudente y ten cuidado de no ahogarlas. También, asegúrate de arrancar tréboles o pastos que le puedan robar nutrientes.

Te recomendamos:➡️¿Qué hacer? del 29 de septiembre al 6 de octubre

Ten paciencia

Una planta de chiles puede tardar hasta un par de semanas en aparecer, así que ten paciencia y no des todo por perdido. Además, las plantas crecen muy rápido y es cuestión de días para que las veas florecer. De las flores, es de donde empezarán a crecer poco a poco los frutos.

La cosecha

El momento de la cosecha depende de varios factores: el tipo de chile, las condiciones del ambiente, la época del año y los cuidados que le diste. Por lo regular, los chiles pasan del verde brillante al naranja pálido y finalmente al rojo. Así que puedes cortarlo cuando más se te antoje.

Doble Vía El voleibol de playa: de diversión familiar junto al mar a deporte olímpico

Más detalles: ➡️¿Ya te sabes la canción que está de moda en Tlaxcala?

BENEFICIOS DEL CHILE

La capsaicina es el compuesto causante del característico picor del chile, en diferentes grados, según la variedad. Esta sensación de picor es útil para la circulación sanguínea, reduce la formación de coágulos y el endurecimiento de las arterias, lo que disminuye la posibilidad de sufrir ataques cardíacos.

El chile también es rico en vitaminas A y C, de manera que previene problemas en la vista, mucosas, encías y dientes, e incluso se le ha utilizado para contener el dolor de muelas en combinación con sal y otros elementos.

Debido a su poder antioxidante, la capsaicina posee propiedades antiinflamatorias, por lo cual se elaboran con chile calmantes musculares, mientras en la cosmiatría se producen shampoos.

¿Hay algo que no haga bien este fruto?