Entérate. Enjuagues bucales podrían reducir el riesgo de transmisión de Covid-19

El riesgo de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 podría ser debilitado tras el uso de enjuagues bucales, así lo reveló un reciente estudio realizado por científicos alemanes.

Local Diabetes-Covid-19, una relación mortal; varones, los más afectados

Los virólogos de la Universidad Ruhr de Bochum, en coordinación con las universidades de Jena, Ulm, Duisburg-Essen, sostienen, luego de un experimento de cultivo celular, que estos productos comerciales de limpieza bucal son capaces de desactivar el virus.

Supervisan Sesa y Coeprist cumplimiento de medidas preventivas por Covid-19 en comercios



Lee más aquí ➡ https://t.co/cfd7NpJrSF#Salud #Covid pic.twitter.com/Avi6YQ4CtR — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 5, 2020

El estudio publicado en la revista Journal of Infectious Diseases trasciende que el análisis en pacientes Covid-19 se han podido detectar cargas virales elevadas en la orofaringe, y el uso del enjuague podría ayudar a reducir la carga.

Foto: Cortesía | The Journal of Infectious Diseases

No obstante, los expertos advirtieron que el uso del enjuague bucal posiblemente reduzca la transmisión del coronavirus, mas no se debe caer en confusión, pues estos líquidos no son adecuados para tratar una infección por Covid-19 o para protegerse del virus.

Local Seguirá Sesa fomentando el uso del cubrebocas en la entidad

Hacer gárgaras con un enjuague bucal no puede inhibir la producción de virus en las células, insistió Toni Meister, coautor del estudio.

Las aportaciones voluntarias no condicionan el servicio educativo: Sepe



Continúa leyendo ➡ https://t.co/iRkbG3aPMm#Educación pic.twitter.com/MYl1JtgYld — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 12, 2020

Dicho esto, el enjuague bucal solo podría reducir temporalmente la carga viral de donde proviene el mayor potencial de infección.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Local Tlaxcala seguirá en semáforo “naranja”: René Lima

Local Tendencia a la baja en casos de Covid-19