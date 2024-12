Es el reciclaje de papel un emprendimiento de moda

El reciclaje comenzó a resultar atractivo para los jóvenes desde que lo convirtieron en una moda, o al menos así lo considera Sandra Paola Pérez Chacón, quien desde hace cuatro años le da una segunda vida al papel para luego venderlo a través de su marca “Sololoya artesanal” y pagar sus gastos universitarios como estudiante de diseño.

“La idea del proyecto es que todo se puede reciclar, ya sean las libretas de la escuela, los libros, el cartón de los empaques, cartón de huevo, los periódicos y revistas viejas. Al mismo tiempo, se obtiene un papel con identidad, que es bonito, único y personal”, explicó en entrevista.

LA HISTORIA

Sandra Paola es estudiante de diseño gráfico. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala



Para Sandra Paola, el confinamiento de 2020 representó la oportunidad de darle un nuevo sentido a sus pasatiempos. La estudiante de diseño gráfico señaló que gracias a la pandemia de COVID-19 y los momentos de ocio encontró un video de cómo hacer papel artesanal: “Me di cuenta de que en otros estados ya lo estaban vendiendo, así que decidí comenzar el mío”.

Con un kit especial para esta tarea, la joven puso manos a la obra y reunió todo el papel y cartón que hasta ese momento se consideraba basura en su casa. Los primeros resultados fueron una motivación, pues fue testigo del uso múltiple que tenían para su quehacer académico y personal.

Libretas y blocks de notas son parte del inventario. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala

Una vez que los bazares de jóvenes emprendedores comenzaron a resurgir en Puebla y Tlaxcala, Sara rentó un espacio para comenzar a vender el papel artesanal y notó rápidamente la aceptación que este tiene entre personas de su edad que buscan superficies llamativas para hacer tareas, cartas, bullet journal, dibujos, entre otras actividades.

Así fue como nació “Sololoya artesanal”, una marca de papel artesanal 100 % reciclada que ahora cuenta con distintos artículos como libretas, block de notas, notas tipo post-it, cajas, tarjetas de presentación y sobres para cartas a precios accesibles.

EL COMPROMISO ECOLÓGICO

Las hojas contienen semillas de linaza. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala

Cuando “Sololoya artesanal” cobró fuerza, el reciclado de papel dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en un trabajo alternativo, pues cada vez más personas buscaban el producto a través de redes sociales, en las que destaca el impacto ecológico que este tipo de emprendimientos tienen.

“Llegó un momento en el que se me acabó mi reserva personal de papel viejo y les pedí a mis amigos que me donaran los que ellos tenían en sus casas. Me di cuenta que sin importar de dónde viniera, todo el papel podía tener una nueva oportunidad”, mencionó Sandra.

El proceso de reciclaje artesanal comienza al sacudir y cortar el papel para luego remojarlo en agua y meterlo a un molde especial. “Me recuerda al proceso de los albañiles cuando cuelan el cemento porque yo también voy poniendo capas de papel y tela para dejarlo secar cada uno” dijo.

Este proceso lo hace diario, en primera para perfeccionar su técnica, luego porque es una actividad que le gusta y finalmente para surtir a las personas que se han convertido en sus principales clientes.

“No sólo me quedé con la idea de que con este producto se evita comprar papel nuevo, sino que también estoy convencida de que este nuevamente será basura. Por eso a la mezcla de papel mojado le pongo semillas de linaza o pasto, para que al tirarlo sean portadores de vida en forma de plantas”, detalló finalmente.

SOBRE SOLOLOYA ARTESANAL

Para apoyar el emprendimiento de Sandra Paola y contribuir a tener un planeta más verde, la joven invita a seguirla y adquirir sus productos a través de su cuenta de Instagram @sololoyartesanal o bien en los bazares que cada tanto anuncia a través de su página por ejemplo Meraki, que se hace cada dos meses al interior de Plaza del Parque, en la ciudad de Apizaco.

El costo de los productos va de los 2 a los 250 pesos, mientras que sus talleres de reciclado de papel tienen un costo de 150 pesos, que incluyen el material para aprender esta manualidad.

DATO

Las hojas de papel reciclado tienen semillas incrustadas que se pueden sembrar en macetas.