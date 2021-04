Esto es lo que pasará si no aceptas la nueva política de privacidad de WhatsApp

Hasta el próximo 15 de mayo, todos los usuarios de WhatsApp deberán de aceptar la nueva política de privacidad, la cual ya ha generado controversia.

Y es que de acuerdo con la popular aplicación de mensajería, de NO aceptarla, se comenzará con la limitación de algunas funciones, por ejemplo, aunque el servicio seguirá permitiendo la recepción de llamadas y notificación de mensajes, los usuarios no podrán responder.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes”, se lee en su página digital.

Se trata de una iniciativa impulsada a principios de 2021, cuando la app publicó un aviso en el que informaba a los usuarios que debián de aceptar su nueva política hasta el 8 de febrero, sin embargo, tras la polémica e inconformidad que generó dicha noticia, WhatsApp se vio obligada a retrasar su implementación.

A consecuencia, servicios de mensajería similares como Telegram y Signal se vieron beneficiados registrando un importante flujo de nuevos usuarios. Cabe recordad que la dicha política permite compartir detalles del usuario como sus número de teléfono, datos de transacciones con Facebook, su empresa matriz.

Al respecto, la aplicación respondió que las condiciones del servicio pretende experimentar nuevas maneras de chatear con empresas o hacer compras. Por otra parte, los mensajes personales continuarán estando cifrados de extremo a extremo, por lo que la app no podrá ni leerlos ni escucharlos.

“Estuvimos reflexionando sobre cómo podríamos haber comunicado mejor esta información. Queremos que todas las personas estén al tanto de nuestro compromiso continuo con la defensa del cifrado de extremo a extremo y con la protección de la privacidad y seguridad de nuestros usuarios”, precisan en su portal.

*Con información de Reuters

