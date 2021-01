¡Feliz cumpleaños al perro más popular de internet!

Es difícil imaginar un mundo o, al menos, una red social sin memes y Cheems lo sabe. La Shiba Inu de Hong Kong, mejor conocida como “el perro de los memes” o “Swole Doge vs. Cheems”, cumplió 10 años este 9 de enero y sus dueños no perdieron la oportunidad de organizarle una fiesta de cumpleaños para compartirla en la red.

Música, gorros de fiesta, una hamburguesa, galletas y un gran pastel (para mascotas) irrumpieron las redes sociales, dejando casi 3.000 comentarios de felicitación en Instagram.

La protagonista de la imagen de ese perro grande e imponente comparado con uno pequeño y apático lleva varios meses viralizado y ha funcionado a modo de parodia sobre los meses de cuarentena, los cambios sociales producidos y el antes y después de muchas trasformaciones en el mundo.

Lo que pocos saben es que su nombre real es Balltze y fue adoptada cuando apenas tenía 1 año. Su simpatía y curiosa forma de mostrar seriedad la llevaron a representar la realidad de los cibernautas y recibirla en el mundo de la inmediatez. Desde entonces, Balltze no deja de recibir likes y sus seguidores de redes sociales continúan en aumento en sus ahora 10 años.

Happy birthday to me!

I know we lives in different time zones for those who can make it joining my bday party can't thanks you guys more! After all these nom nom nom I'm back to my diet plan again 🤠 pic.twitter.com/ivMPvjyT4y — Balltze (@Balltzehk) January 9, 2021

