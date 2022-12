Ellas también saben hacer humor: forjan el camino de las mujeres en la FIMEME 2022

Las "memeras" consideran que las mujeres tienen la misma capacidad de hacer humor que los hombres, y así lo han demostrado con el éxito de sus cuentas humorísticas en redes sociales.

Así lo compartieron en el panel "Mujeres memeras: experiencias y aprendizajes", que se celebró dentro del marco del Festival Internacional del Meme (FIMEME), que se lleva a cabo en el Foro A de los Estudios Churubusco.

En éste participaron las titulares de las cuentas Michistitlán, Memes de mujers, Memes y Mimosas, Memes de Señoras y La Memenasty. Brenda de la Torre, creadora de esta última, subrayó que la clave del éxito en este rubro es crear contenido con el que la gente se pueda identificar.

Mujeres memeras en Festival Internacional del Meme 2022. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

"Que sea algo de la vida real, desde que me levanto y me quedo viendo la chancla ahí como gato atropellado. Son cosas que te pasan y también le pasa también a un chingo de gente".

Dado que sus cuentas alternan con contenido propio y contenido retomado de otros perfiles, aseguran que tampoco deben ver a los demás como competencia, sino enfocarse en crear una comunidad en la que todos puedan participar.

Festival Internacional del Meme 2022. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Asimismo, Brenda resaltó la importancia de mantener una línea de respeto con sus seguidores, ya que al tener tanto alcance su contenido tiene una repercusión importante en la vida de las personas.

"No puedo subir humor negro. Me encanta pero no puedo subir porque ya encuentran algo, tengo demasiada responsabilidad al subir contenido porque ya van varias personas que me dicen que han aprendido, o chavas que me dicen qué gracias a mí tuvieron el valor para hablar de una agresión sexual", finalizó.