Hoy se celebra a San Benito, el santo protector: conoce el significado de la medalla

Medallas, pulseras y cadenas con la imagen de San Benito son uno de los artículos religiosos más comercializados, los feligreses lo consideran el santo protector y que atrae la buena suerte.





En los mercados, tiendas de artículos religiosos y con comerciantes ambulantes es posible encontrar algún accesorio con la imagen de San Benito, quien es uno de los más apreciados entre los católicos.

Cada 11 de julio se celebra el santoral a San Benito de Nursia o San Benito de Abad, quien es el patrono de Europa y fundado de la Orden Benedicta.

Otras atribuciones a la medalla son como símbolo cristiano para abrir puertas y caminos difíciles. Fabiola Vázquez / El Sol de Tlaxcala

Es reconocido como poderoso exorcista y empleaba la, ahora llamada cruz de San Benito, como sacramental para la liberación de los demonios.

Otras atribuciones a la medalla es como símbolo cristiano para abrir puertas y caminos difíciles, protege de las maldiciones, el mal y el vicio, además, es empleada como protección contra las enfermedades y prevalece la buena salud.

En temas de ocultismo, la medalla de San Benito es conocida por el poder y eficacia protectora contra maleficios, brujerías, magia negra, enfermedades del cuerpo y el alma, todo tipo de peligros y accidentes en personas y animales.

SIGNIFICADO DE LA MEDALLA

La Medalla de San Benito, uno de los símbolos más icónicos de este santo, es un sacramental reconocido por la Iglesia con gran poder de exorcismo, según información de la Diócesis de Tlaxcala.

Como todo sacramental, su poder no está en la medalla, se encuentra en Cristo que lo otorga a la iglesia, pero también por el fervor de quien usa la medalla.

La medalla tiene al centro a la Santa Cruz que significa la luz y es el símbolo más importante.

En las insignias alrededor del borde encontramos la palabra "Pax", que efectivamente significa paz, después vienen las letras "V. R. S." que se refiere a Base Retro Stána, su traducción es "aléjate satanás".

La inscripción "N. S." significa Non Dráco Sit Mihi Dux que quiere decir "que el dragón infernal no sea mi guía".

La "M. V." se refiere a Non Suáde Mihi Vána que traducido es "no me aconsejes cosas vanas".

Las inscripciones del lado izquierdo son "S. M. Q." que en latín es Sunt Mála Quae Libas que se refiere a "es malo lo que me ofreces".

Otra referencia es "L. I." que implica Crux Sancti Patris Benedicti es la "Cruz del Santo Padre Benedicto y finamente "V. B." es Ipse Venéna Bíbas que significa "traga tu mismo veneno".