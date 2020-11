Internautas se burlan del famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center

Hace algunos días, el imponente árbol de Navidad del Rockefeller Center, llegó a la ciudad de Nueva York para adornar la temporada navideña de este año.

Sin embargo, el abeto noruego de 75 pies de alto, ha provocado reacciones de todo tipo, menos de esperanza navideña. Y es que, aunque se decorará en próximas semanas, los internautas se han burlado por su apariencia “pelona”.

Incluso algunos los consideran un tributo adecuado al catastrófico 2020, en el que han ocurrido desastres naturales, amenaza de una tercera guerra mundial (a principios de año) y, una pandemia, que ha arrebatado la vida de millones de personas en todo el mundo.

El popular árbol fue traído desde Oneonta, estado de Nueva York, y llegó con una escolta policial y aunque no se permitió la presencia de visitantes, se dará a conocer en próximas semanas la ceremonia en donde encenderán las luces, que darán el banderazo de los festejos navideños.

ENCUENTRAN UNA LECHUZA

Durante la instalación del árbol, los neoyorquinos informaron sobre el hallazgo de una pequeña lechuza, descubierta por un trabajador.

While he’s a little bummed his big city vacation is over, we're happy to report Rockefeller the Owl has been given a clean bill of health thanks to the efforts of Ravensbeard Wildlife Center and our staff! ⁣ pic.twitter.com/rN4uG0Iq5X — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 19, 2020

De acuerdo con un portavoz del Ravensbeard Wildlife Center, este pequeño animalito había estado dentro del árbol envuelto durante tres días, sin comida ni agua.

Después de una revisión por veterinarios, el tecolote afilador fue liberado a su hábitat natural en Oneonta, de dónde fue cortado el gran árbol.

How it started: How it’s going: pic.twitter.com/QOumpj1AMC — Jeff (@Cannonfodder002) November 18, 2020





See you soon, NYC! 🎄 pic.twitter.com/j5k6vYJGvS — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 12, 2020





