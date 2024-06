¿La cerveza en verdad hidrata el cuerpo cuando hace calor?

El verano está a punto de llegar con sus días soleados, temperaturas elevadas y la tentación de disfrutar de una cerveza bien fría. La imagen de una cerveza espumosa bajo el sol es casi tan icónica como una postal de playa, pero surge una pregunta intrigante: ¿realmente la cerveza hidrata el cuerpo cuando hace calor?

Para entender si la cerveza puede hidratar, primero necesitamos conocer cómo funciona la hidratación. Nuestro cuerpo depende del agua para prácticamente todas sus funciones, desde la regulación de la temperatura corporal hasta el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos. La deshidratación ocurre cuando perdemos más líquidos de los que ingerimos, lo cual puede ser especialmente problemático en días calurosos debido a la sudoración.

El agua, sin duda, es la mejor bebida para hidratarse. Sin embargo, hay muchas otras bebidas que contienen agua, incluidos los jugos, el té y, por supuesto, la cerveza. Esta última y refrescante bebida está compuesta principalmente de agua, pero también contiene alcohol, carbohidratos y ciertos nutrientes.

LA CIENCIA EXPLICA

Una cerveza típica tiene alrededor de un 90 a 95 % de agua, que, a primera vista, parece prometedor en términos de hidratación. No obstante, el contenido de alcohol introduce una complicación significativa.

El alcohol es un diurético, lo que significa que aumenta la producción de orina. Esto se debe a que inhibe la liberación de la hormona antidiurética, encargada de ayudar a los riñones a retener agua.

Como resultado, consumir alcohol puede llevar a una pérdida de líquidos mayor de la que se ingiere, contrarrestando cualquier beneficio hidratante del agua contenida en la cerveza.

Un estudio de 2015 publicado en la revista Journal of the American College of Nutrition encontró que beber una cantidad moderada de cerveza (alrededor de una lata de 330 mililitros con un 4.5 % de alcohol) no deshidrató a los participantes más que beber la misma cantidad de agua. Sin embargo, esto se aplica solo a un consumo moderado. Beber en exceso definitivamente conduce a deshidratación.

Otro estudio de 2016 sugirió que el consumo de cerveza con bajo contenido de alcohol (menos del 2% de alcohol) puede ayudar a mantener la hidratación, especialmente cuando se combina con sodio, un electrolito importante que se pierde con el sudor.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA?

No podemos ignorar el aspecto social y psicológico del consumo de cerveza. Disfrutar de una cerveza fría puede ser relajante y placentero, lo que contribuye a una sensación general de bienestar. Además, las reuniones sociales con amigos o familiares a menudo giran en torno a bebidas refrescantes, y en estos contextos, la cerveza puede mejorar el estado de ánimo y hacer más llevadero el calor.

Entonces, ¿hidrata la cerveza en los días calurosos? La respuesta es un tanto matizada. En cantidades moderadas, la cerveza puede contribuir a la hidratación debido a su alto contenido de agua. Sin embargo, el efecto diurético del alcohol significa que no es la opción más efectiva, especialmente si se consume en exceso.

Para mantener una hidratación óptima durante el calor, es mejor complementar la cerveza con agua y otras bebidas no alcohólicas. Y, por supuesto, disfrutar de la cerveza con moderación para disfrutar cada sorbo como parte de una rica experiencia veraniega.

Recuerda: la clave está en el equilibrio ¡salud!