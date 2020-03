La OMS asegura que el Covid-19 no se transmite por el aire

El coronavirus no se contagia a distancia por el aire y por lo tanto, usar la mascarilla o cubrebocas no es un método de protección eficaz, ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Local Garantiza HIT atención a pacientes pediátricos durante contingencia sanitaria

El organismo señaló que el virus se contagia por las gotitas que resultan de la tos o estornudos, situación que contradice un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el cual aseguraba que el coronavirus podía mantenerse en el aire hasta tres horas y media; mientras que en superficies como el plástico y acero inoxidable podía durar hasta tres días.

Difunde Gobierno del Estado información preventiva para contener Covid-19



Los detalles en ➡ https://t.co/O8WPdn3L7i#Tlaxcala #Salud #Coronavirus pic.twitter.com/qAP0U8Hm0Q — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 26, 2020

Por otra parte, la OMS destacó la importancia de las mascarillas para el personal sanitario, debido a que el virus se contagia por el aire, únicamente, en situaciones de tratamiento.

Local Difunde Sesa uso adecuado de cubrebocas

En ese sentido, destacó que en situación general, las medidas sanitarias más eficaces son estar a más de un metro de distancia de las personas, lavarse las manos frecuentemente, procurar no tocarse los ojos, nariz o boca, quedarse en casa si está enfermo, cubrirse con un pañuelo al toser o estornudar.

Así como limpiar y desinfectar los objetos o superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico en pulverizados o toallitas.

Actualmente, la pandemia ya ha cobrado la vida de más de 35 mil personas a nivel global, mientras que alrededor de 741 mil han sido infectadas.

Reforzará el gobierno aislamiento social en los municipios Tlaxcala



Más Información aquí ➡ https://t.co/iPZNm9Ytdk#Coronavirus #Tlaxcala pic.twitter.com/1mAhUiHsor — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 28, 2020

Continúa leyendo:

Local Trámite para Constancia de No Antecedentes Penales será en línea: PGJE

Local Entrega de Pensiones del Bienestar no será suspendida en Tlaxcala