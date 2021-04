¿Las estrellas tienen sonido? La NASA dice que sí

Nuevos audios de estrellas y galaxias fueron publicados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) con un ejercicio de sonificación de datos obtenidos por telescopios de diversos estados cósmicos como nebulosas.

Esta herramienta permite, de acuerdo con la estación, que los humanos podamos darle un sentido auditivo a las imágenes que se obtienen del espacio sin modificar la información original que captan los telescopios; es decir, el clip de audio no es de ninguna manera una grabación desde el espacio, sino el resultado del procesamiento de la luz en sonido.

El tiempo fluye de izquierda a derecha, y la frecuencia del sonido cambia de abajo hacia arriba, con un rango de 30 a 1.000 hercios, explicó la agencia espacial. Las estrellas y las galaxias compactas están representadas por sonidos cortos y claros, mientras que las galaxias en espiral emiten notas más complejas y largas.

El resultado del ejercicio dio como resultado una armoniosa pieza de uno segundos que se asocia de manera inmediata con la tranquilidad del exterior y ha dado pie a nuevos estudios que involucran a las personas y los estados de ánimo.

