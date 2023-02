Leyendas | Municipios de Tlaxcala donde “habitaban” brujas

En diferentes épocas y lugares, el legendario personaje de la bruja ha sobrevivido a través de sus diversas interpretaciones: desde las mujeres con conocimientos de herbolaria hasta aquellas que vuelan en escoba durante la luna llena. Los abuelitos de Tlaxcala cuentan su propia versión de brujas: se trata de animales luminosos o bolas fuego que “saltan” en la copa de los árboles por las noches.

Doble Vía Cincuate, el mito de la serpiente con una dieta muy peculiar

Lee también: ➡️¿Mordida de bruja o enfermedad? Por qué morían tantos niños en Tlaxcala antigua

De acuerdo con la tradición oral, estas bolas de fuego tienen dos víctimas principales: en primer lugar, están los hombres solos o viajeros perdidos, quienes son guiados por la luz a barrancas o fuentes de agua para ahogarlos; por otro lado, están los niños pequeños o bebés, de los cuales se alimentan.

A pesar de que esta creencia se extendió por todo el país hasta antes de los años ochenta, existen municipios de Tlaxcala donde las historias siguen vigentes. Tres de ellos son:

Doble Vía ¿Crees en ellos? Este es el significado de las pulseras rojas, el “mal de ojo” y otros amuletos que lo “curan”

Más información: ➡️Expondrá Samuel Ahuactzin “Las brujas”

Santa Úrsula (Yauhquemehcan)

“Las brujas de Santa Úrsula”, así se escucha hasta la fecha cuando se menciona lo emblemático de Yauhquemehcan.

La leyenda más difundida de este municipio la narra para El Sol de Tlaxcala la señora Laura Morales: Era un matrimonio de recién casados. El novio era de Apizaco y trabajaba en el ferrocarril, pero ella era de Santa Úrsula. Cuando se la llevó a vivir juntos empezó el calvario para todos.





Doble Vía Rituales de Año Nuevo son transmitidos de generación en generación

Te puede interesar: ➡️ Descubren ADN de humanos, bisontes y lobos de más de 25.000 años, en Georgia

En la historia de Laura destacan tres señales por las que aquella mujer recién casada fue culpada de brujería y condenada a morir quemada en el panteón de Apizaco: A su esposo le daba de comer moronga en salsa muy seguido y, si no era eso, ella no comía nada. También empezaron a morirse los niños de las casas de los alrededores y los vecinos veían que andaba volando últimamente un pájaro muy grande por las casas.

Doble Vía ¡Cuidado con el toloache! Puede causar la muerte. Esto dice la ciencia

No dejes de leer: ➡️Expo Brujas, ¡adéntrate a un mundo lleno de magia!

Para comprobar lo que sus amigos y vecinos sospechaban, el recién casado le tendió una trampa a su mujer: Le dijo que iba a un trabajo del ferrocarril, pero en realidad la estaba espiando por la noche. Se dio cuenta que la mujer se quitó las piernas y las puso en el tlecuil y se convirtió en pájaro que salió volando de la casa. Él les prendió fuego y cuando su esposa regresó se quedó sin piernas, recuerda Laura.

Doble Vía ¿Quieres asustarte de verdad? Escucha estos podcasts de terror y suspenso

Lee también: ➡️Brujas y santeros, los más solicitados para rituales de Año Nuevo

Este hecho sucedió a finales de los años veinte y es uno de los más insólitos para ambos municipios (Yauhquemehcan y Apizaco). La señora Dionisia López fue quemada en vida ante la mirada de decenas de apizaquenses.

San Andrés (municipio de Tzompantepec)

Alejandro Corona cuenta que, desde su primer encuentro con una bruja, vivió muchos años con el temor de ser conducido a la barranca de San Andrés Ahuashuatepec, donde radicó la mayor parte de su juventud. Cuando él tenía 17 años, en 1956, fue sorprendido en la noche por las temidas brujas.

Doble Vía Conoce el origen de los disfraces de Halloween

Lee también: ➡️Anne Hathaway pide una disculpa por su personaje en "Las Brujas"

Eran como las diez de la noche y yo iba caminando para mi casa cuando diviso y veo una luz muy extraña que se movía muy cerca de un árbol. No hice caso, pero cuando volví a mirar ya estaba más grande y brincaba de árbol a árbol. Como me dio miedo empecé a correr y luego ya eran tres bolas de fuego que estaban ahí en los árboles. Me di cuenta que estaba caminando directo a la barranca. Por suerte un vecino me escuchó o me vio y me abrió su casa y me gritó que me metiera, cuenta.

De no haber sido por aquella inesperada ayuda, Alejandro hubiera caído a la barranca como a muchos de los vecinos de aquella localidad les pasó, según comenta.

Doble Vía Adopta un ajolote y sé parte de este importante proyecto de conservación de la UNAM

No dejes de leer: ➡️Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón serán parte del remake de "La maldición de las brujas"

San Francisco Atexcatzinco (municipio de Tetla)

Atexcatzinco es un poblado rico en leyendas de todo tipo. Su cercanía con las zonas boscosas y los cerros del norte de Tlaxcala, así como el paso del río Atenco lo convierten en el escenario perfecto para las historias de terror del siglo pasado.

Durante las noches, las brujas convertidas en bolas de fuego, se iban encendiendo poco a poco hasta hipnotizar a algún desorientado que estuviera fuera de casa durante la noche, así lo manifiestan las leyendas del lugar.

Doble Vía ¡No los mates! Los azotadores se convertirán en mariposas

Infórmate: ➡️Compañía "La Bruja" preserva arte de los títeres

En “Un tinacal repleto de Tlaxcala”, editado por la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala, también se habla de las brujas como mujeres con capacidad de convertirse en animales.

Dentro del libro aparece el testimonio de Eduviges “La Morena” Molina, oriunda de Atexcatzinco. Ella narra que su abuelo conoció de primera mano a una bruja cuando volvía de su trabajo en Tlaxco. El señor caminaba por el Puente Quebrado cuando vio a un guajolote en lo alto de un árbol. Para su sorpresa el guajolote habló y le dijo que era una dama. El hombre, cautivado por la voz de la bruja, se sintió enamorado y conversó con ella. Para su fortuna, su patrón lo acompañaba y juntos entregaron a la bruja a la gente del pueblo y no supieron más de ella.

Doble Vía Huitlacoche, un manjar en la gastronomía tlaxcalteca

Entérate: ➡️Expo Brujas, ¡adéntrate a un mundo lleno de magia!

Atlangatepec

Muy cerca de la gran laguna de Atlangatepec se escuchan incontables leyendas de personajes como los nahuales, el muerto y las brujas.

El señor Luis Villordo, originario de este municipio, relata que su hermana nació en 1925. En ese entonces, la luz eléctrica era impensable, de manera que el oído debía agudizarse para estar atento de posibles peligros.

Tal fue el caso de lo sucedido en su familia: su hermana recién nacida empezó a llorar una noche. Cuando los papás despertaron, vieron a un guajolote, pero con una luz muy fuerte a su alrededor que salía de la casa. La mamá entonces puso unas tijeras y un espejo bajo la almohada de la niña con la esperanza de ahuyentar el peligro el resto de la noche.

Doble Vía ¿Ratas con alas? Porque las palomas podrían ser una plaga peligrosa

Continúa leyendo:➡️ Matan a la bruja "Ma Memije", famosa por autoproclamarse como hija del Diablo

Tlaxcala y las brujas



Como se puede observar, las ideas sobre las brujas son muy diversas aún en un estado pequeño como lo es Tlaxcala.

Años después, se constata la continuidad de la creencia y, paralelamente, la incorporación de elementos pertenecientes a la cultura occidental. Se sabe que hasta la década de 1950 los habitantes tlaxcaltecas continuaban utilizando diversos utensilios para proteger a los niños de los ataques de la hechicera.

Otras entidades donde los antiguos testimonios se hicieron populares son Contla de Juan Cuamatzi, Temetzontla (Panotla), Loma Verde (Apizaco), Tlachco (Santa Cruz Tlaxcala) y Santa Ana Chiautempan.

Doble Vía Seis datos sobre el monstruo más tierno: el ajolote

Más información: ➡️Así será el “Mundo oculto” de Sabrina, la Bruja Adolescente

¿Realmente eran brujas?

Sin negar la tradición de los pueblos de Tlaxcala, los investigadores proponen una mirada objetiva basada en los hechos y no solo en creencias.

Consideran que la muerte repentina de los niños podría deberse a enfermedades poco conocidas durante el siglo pasado, algo natural donde la medicina de hoy no existía, de acuerdo con la Revista Regional y Local.

Además, aluden a que las llamadas “bolas de fuego” pueden deberse a un fenómeno natural o bien a alguna predisposición colectiva de miedo a las brujas.

De cualquier forma, la revelación de una parte de la vida cotidiana es imposible sin los usos y costumbres de los pobladores. De manera que en la memoria quedarán estos “municipios brujiles”