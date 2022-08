Mágica estancia en Tlaxcala, así lo describe Pepe Lomelí, un ‘nómada rodante’, a su paso por la entidad

José de Jesús Lomelí Contreras, mejor conocido como “Pepe”, es originario de Tototlán, Jalisco y tiene 33 años. Motivado por la inquietud de su amigo Adrián Salazar, en 2019 inició un viaje que lo ha llevado a recorrer gran parte de la República Mexicana en bicicleta acompañado de Brutus, su fiel compañero canino.

El 14 de agosto, Pepe llegó a Huamantla como parte del itinerario. En entrevista para El Sol de Tlaxcala, compartió su sorpresa al descubrir “magia” en La noche que nadie duerme. “Llegué en el puro punto de la fiesta. Yo me quedé con el ojo cuadrado porque es algo tan bonito que les cayó la lluvia y yo dije «se acabó el ambiente, todo mundo a su casa» ¡no hombre! Bien guerreros sacaron otra vez todo y veías a la gente ayudando, fue para mí un momento muy grato ver tales obras de arte en el piso, fue deslumbrante para mí conocer esa tradición. Quedé encantado de la vida”. Además de disfrutar del arte efímero, recorrió las calles principales y el Museo de la Ciudad al que calificó de “increíble”.

Luego de Huamantla, tuvo una corta estancia en Apizaco donde pasó la noche. El equipo de Protección Civil del Ayuntamiento brindó apoyo para él y su acompañante peludo a fin de revisar que se encontraran bien para que continuaran con su viaje. En sus redes sociales, dijo que fue un placer “llegar a este hermoso lugar «Apizaco»”.

Para concluir su jornada por la cuna de la nación, Pepe visitó la capital y dijo que había sido una experiencia inolvidable.

Después de Tlaxcala, el destino de los nómadas será Morelos, luego Puebla y finalmente el retorno a Jalisco que estima será en un mes. Luego de un descanso merecido, el viaje iniciará rumbo al norte del país, donde visitarán los últimos cinco estados que les faltan por descubrir.

BRUTUS, FIEL COMPAÑERO DE AVENTURAS

La compañía de su mascota es fundamental en esta aventura, dice Pepe que “Brutus es una gran compañía; en la noche me cuida él, en el día lo cuido yo. Cuando me voy a dormir y escucha un ruido ladra y me despierta. Es una alegría hermosa irle platicando cosas e irlo cuidando. No sería lo mismo sin él, no podría elegir mejor compañero”.

En la bicicleta donde viaja, Pepe lleva todo lo necesario para vivir: casa de campaña, un cobertor, una colchoneta, herramientas para reparar la bicicleta, una lona para la lluvia, ropa, pilas con panel solar para el celular, una caña de pescar resguardada en un tubo (que además funciona como mástil para la bandera que ondea su orgullo mexicano), una parrilla con tanques de gas, trastes, comida no perecedera, botellas de agua, medicamentos, una silla plegable y, por supuesto, un refugio para Brutus.

Además, tiene un pequeño espacio donde resguarda los recuerdos de sus viajes: postales, boletos de museos u objetos representativos de cada ciudad. “Qué uno puede más necesitar, lo demás es lujo. Trato de disfrutar de los viajes con lo menos posible”, afirma, pues “el conocimiento no pesa”.

“TODO HA SIDO TAN PERFECTO QUE HASTA ASUSTA”

Pepe no sabe si se trata de suerte, fe o buenas vibras, pero afortunadamente nunca le ha faltado nada. “Todo ha sido tan perfecto que hasta asusta, ni un susto ni una caída. Si me hace falta una pila, camino unos metros y ahí está una pila. Si me hace falta un limón, alguien me ofrece un limón. Es magia, los ángeles que me envía mi mamá o las buenas vibras, pero siempre hay alguien ahí que apoya”, dice el ciclista mientras asegura que esta experiencia ha sido la mejor decisión de toda su vida.

La historia de los nómadas rodantes tiene una moraleja para nuestros lectores y es que en la vida “todos los días son diferentes y, por lo tanto, todos los días son una aventura”.





