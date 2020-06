Malala, la niña que no tenía derecho a estudiar, acaba de graduarse en Oxford

Malala Yousafzai, quien obtuvo el Nobel de la Paz en 2014 por su defensa de los derechos de las mujeres a la educación, compartió este viernes en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Es difícil expresar mi alegría y gratitud en este momento cuando completé mi licenciatura en Filosofía, Política y Economía en Oxford. No sé lo que está por venir. Por ahora, será Netflix, leer y dormir”.

También publicó fotos donde se le ve compartiendo un pastel con sus familiares, en la red social donde cuenta con 1,7 M de seguidores.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf — Malala (@Malala) June 19, 2020

La activista paquistaní tiene 22 años de edad y es conocida por su lucha a favor de la educación de mujeres y niñas.

Malala empezó su lucha cuando los talibanes impusieron su ley en el valle de Swat.

La joven publicaba en un blog en la web de la BBC, con el seudónimo de Gul Makai y narraba el clima de miedo en la región. Los talibanes la consideraron un peligro y la señalaron como vehículo de “propaganda occidental"

A la edad de 15 años recibió disparos en la cabeza y el cuerpo, en un ataque al autobús escolar que la llevaba desde su escuela de Mingora, en el valle de Swat.

En el 2014, Malala Yousafzai se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, a sus 17 años.

La joven es un ícono de la defensa de los derechos de las mujeres a la educación, es autora del libro “Yo soy Malala” y cofundadora de la junta directiva de Malala Fund.

Tras el atentado que sufrió a los 15 años de edad, en Pakistán, Malala fue acogida en Reino Unido, donde reside actualmente

