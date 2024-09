Manzanitas del piracanto, ¿realmente son venenosas?

El piracanto (Phyracantha) es un arbusto muy común en jardines y parques, conocido por sus ramas espinosas y sus llamativos racimos de pequeñas bayas de color rojo, naranja o amarillo, las cuales comienzan a aparecer en otoño.

Estas bayas, popularmente conocidas como “manzanitas”, suelen generar dudas sobre su seguridad para el consumo humano. La creencia común es que estas frutillas son venenosas, pero ¿qué tan cierta es esa afirmación?

En primer lugar, debemos saber que el piracanto es una planta ornamental originaria de Europa y Asia, que se ha adaptado muy bien a los climas de América. Sus frutos son pequeños, redondos y de color brillante, lo que las hace absolutamente atractivos para personas curiosas, especialmente para niños, al confundirse fácilmente con otros frutos más conocidos. Sin embargo, el hecho de que sean llamativos no significa que sean seguros.

¿SON VENENOSAS LAS MANZANITAS DEL PIRACANTO?

Técnicamente, las bayas del piracanto no son venenosas, pero tampoco son consideradas comestibles. De hecho, estas bolitas contienen pequeñas cantidades de compuestos cianogénicos, que en altas dosis pueden llegar a ser tóxicos.

En general, la cantidad de toxinas presente en las bayas es muy bajo y no representa ningún riesgo grave para la salud si se ingiere en pequeñas cantidades. No obstante, su consumo en grandes cantidades sí puede provocar síntomas leves de intoxicación como dolor de estómago, diarrea o vómito.

CONSIDERACIONES

Aunque no se consideran peligrosamente venenosas, las manzanitas del piracanto pueden causar muchas molestias, especialmente en niños pequeños, debido a que su sistema digestivo es más sensible. Por lo anterior, se recomienda no consumirlas crudas o, de preferencia, no consumirlas.

En países asiáticos, las manzanitas forman parte de preparaciones como vinos y mermeladas con un debido proceso de cocción. El calor destruye los compuestos cianogénicos, con lo que se elimina también el riesgo de toxicidad. Pero esta práctica es poco común y generalmente no se recomienda para personas que no están familiarizadas con su manejo y preparación.

En conclusión, el piracanto y sus llamativas bayas son una adición colorida al paisaje urbano, pero como muchas otras plantas es importante investigar primero si es segura o no ara el consumo humano.

PARA SABER

El piracanto tiene un útil uso medicinal, puesto que es empleado como diurético y para tratar afecciones cardíacas.