Mercurio retrógrado: Su periodo inicia el próximo domingo y la astrología advierte sus efectos

Desde un problema laboral hasta un gasto inesperado, en la tradición popular se culpa al planeta más cercano al sol de las desgracias de la vida, sean cuales sean.

“Mercurio retrógrado”, como es llamado, refiere a la etapa del planeta donde parece retroceder en su rumbo a través de nuestro cielo a lo largo de algunas semanas, efecto que ocurre cada cuatro meses aproximadamente.

En este agosto, el ciclo “retrógrada” del astro durará casi todo el mes, pues se sabe que inicia el domingo 4 y se extenderá hasta el miércoles 28, lo que ha causado preocupación entre la comunidad astrológica y los seguidores del zodiaco.

LA CIENCIA EXPLICA

Visto desde una perspectiva científica, “Mercurio retrógrado” es un cambio aparente en el movimiento de ese planeta, puesto que el cuerpo celeste no empieza a retroceder físicamente en su órbita. Sin embargo, la ilusión se presenta debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra y a cómo se mueven alrededor del Sol, de acuerdo la NASA.

Por lo anterior, la ciencia astronómica no se preocupa por el movimiento más allá de su observación. No obstante, la astrología señala que cualquier circunstancia que comience en esos momentos podrá tener retrasos o no resultar como pensábamos en un principio.

Por lo anterior, se cree que estos días no son buenos para iniciar proyectos ni cambios importantes en la vida profesional o personal. En cambio, es ideal para revisar y reforzar lo ya emprendido con anterioridad.

LA ASTROLOGÍA SUGIERE

De acuerdo con el astrólogo Evan Nathaniel Grim, algunos signos del zodíaco sentirán este movimiento retrógrado más que otros. Mercurio parece retroceder desde los 4 grados de Virgo hasta los 21 grados de Leo. Esto significa que las personas Escorpio, Leo, Acuario y Tauro, así como Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario sentirán los efectos de este Mercurio retrógrado de forma más aguda.

No va a servir de nada evitar los efectos del astro, es mejor prepararse porque este periodo en específico tiene mucha carga de energía y grandes acontecimientos por delante.

La experta en bienestar holístico Mayia Alleaume, aconseja:

Tomarse un tiempo para comunicarse, es decir, cuidar las palabras con las que se habla y se escribe.

Tener paciencia con los demás, pues los malentendidos son más comunes durante ese periodo.

Observa los detalles y revisa varias veces tus opciones antes de tomar una decisión.

Purifica tu entorno con una limpieza profunda y procura practicar meditación continuamente.