Muere una leyenda de los memes: el ‘gato largo’ de Japón

Gatos, perros, puercos y una serie de animales en todo el mundo han saltado a la fama gracias a las redes sociales, y claro ejemplo de ello, es el ‘gato largo’ que robo más de una sonrisa por los innumerables memes que le hicieron debido a su inusual complexión.

訃報

飼い主のみーこさんより、のび子さんが先ほど虹の橋を渡ったそうです。ご冥福をお祈りします。



2005年頃から猫画像の加工がブームとなるなかで、のびーるたんの愛称で親しまれ圧倒的な存在でした。



地球に生まれて長生きしてくれてありがとう、のびーるたん🌈



※以下拾い物画像より pic.twitter.com/c7aOlgSLyi — えあろうっちー (@aerosubaru) September 20, 2020

Pero “Nobiko” perdió la vida a los 18 años, en Kochi, Japón, donde vivía a lado de su dueña, quien tristemente dio la noticia. Relató que se sentía mal y estaba muy débil, pero cuando lo llevó a una clínica veterinaria le dijeron que ya no podían hacer nada para salvarlo, porque no podían someterlo a una radiografía en un estado tan frágil.

yes, it’s true. long cat, known as nobiko in japan, has left us. https://t.co/Alk76dB98h pic.twitter.com/8MOSnWYH60 — isabella steger (@stegersaurus) September 20, 2020

El tierno michi, protagonista del popular meme de los años 2000, medía 65 centímetros de pies a cabeza, que cuando lo levantaban superaba los rascacielos del mundo, incluyendo el Burj Khalifa en Dubái.

1- Revive longcat / tacgnol meme

2- Rename "giant space kat"

3- Ruin Wu's google rankings forever pic.twitter.com/sC0838Xr97 — Rock Lobster (@rockest_lobster) September 8, 2015

Ante la noticia, los seguidores de ‘Long Cat’ revivieron algunos de sus memes más icónicos, al tiempo, que le desearon un eterno y feliz descanso.

Ha fallecido el gatito del meme LongCat 😿😿 pic.twitter.com/BGMze2yJu7 — Rox (@RoxSP) September 20, 2020

