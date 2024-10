Muntapu: libretas artesanales con artístico sello tlaxcalteca

El verano de 2018 fue clave para Alan Pelcastre, un joven estudiante de odontología que, buscando aprovechar su tiempo libre, decidió vender libretas artesanales entre sus compañeros de universidad. Así nació Muntapu, una marca que seis años después se ha consolidado como principal fuente de ingresos para un equipo que ha crecido junto con la visión de su fundador.

Tenía tiempo pensando en qué tipo de emprendimiento podría complementar mis estudios, pero nunca imaginé que el proyecto me encontraría a mí. Siempre me gustaron las manualidades y pocas semanas después de vender mis primeras libretas, me di cuenta de que era posible vivir de esto, recuerda el emprendedor tlaxcalteca.

El nombre de la marca, Muntapu, proviene del totonaco y significa “origen de la tierra”, lo que refleja el compromiso de Alan con la sostenibilidad. Desde sus inicios, su propuesta fue ofrecer productos ecológicos al utilizar papel reciclado y cubrir las pastas de las libretas con retazos de textiles. Este enfoque, además de su atención al detalle, resultó ser la clave del éxito.

A medida que Muntapu crecía, Alan no solo se enfocó en la calidad del producto, sino también en su personalización. Aprendió a bordar, perfeccionó su técnica de pintura y contrató a más personas, lo que le permitió expandir la marca. Para 2020 ya había establecido puntos de venta fijos en Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Hoy, Muntapu ofrece una amplia gama de libretas con opciones de 80 hojas lisas, rayadas o de puntos. Las páginas pueden ser de papel color ahuesado o negro, ideales para escribir con tintas blancas. Los precios varían entre los 85 y 350 pesos, lo que las convierte en opciones competitivas frente al invasivo mercado extranjero.

Adaptamos productos populares a costos accesibles y con la certeza de que estás consumiendo algo local y de calidad, a diferencia de los productos importados que muchas veces son caros y tienen mayor impacto ambiental, destacó Alan.

¿CUÁNTAS MANOS SE REQUIEREN PARA HACER UNA LIBRETA?

A sus 28 años, Alan Pelcastre ya no considera a Muntapu un simple pasatiempo. Lo que comenzó como un proyecto universitario ahora es un compromiso real con las personas que dependen de la marca.

En su camino como emprendedor, ha contado con el apoyo de su colaboradora más cercana, Daniela Flores, quien ha sido clave en el proceso de fabricación. No obstante, el impacto de la marca, que ahora ofrece tote bags, lapiceras y estuches, va más allá de su equipo inmediato.

Durante estos seis años, ha generado empleos directos e indirectos, ha trabajado con adultos mayores del asilo en Españita para los bordados y con un sastre de Apizaco que confecciona las tote bags añadidas recientemente al inventario.

Muntapu también ha sido un impulsor para otros emprendedores al contribuir al surgimiento y sostenimiento de tiendas concepto que nacieron durante la pandemia y que hoy se han convertido en puntos de venta clave para la marca.

PRODUCTOS ESTRELLA

Si bien Muntapu ha sabido darle un toque único a los diseños de cada uno de sus clientes, también tiene un compromiso al no dejar vacío su inventario de productos de línea.

Los productos estrella del catálogo son: libretas con diseños de naturaleza bordada como plantas, paisajes y animales. Asimismo, la interpretación acrílica de “La noche estrellada” de Vincent van Gogh. Y también destacan las libretas de hojas puntadas, ideales para Bullet Journal.

¿DÓNDE COMPRAR TU MUNTAPU?

Para enviar tu diseño personalizado escribe un mensaje directo en Facebook (Muntapu) o Instagram (@muntapuu). Si te interesa una libreta de línea busca sus puntos de venta en Apizaco y Tlaxcala en sus redes sociales.

A partir de noviembre estarán listas las agendas personalizables en 400 pesos. Incluyen hoja de presentación, datos personales, calendario anual, presentación de cada mes, planner mensual, hoja diaria, hoja de control de sueño, control de gastos, pastas rígidas y funda de tela.