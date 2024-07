¡No te emociones! El nuevo día de descanso obligatorio en México sólo aplica para servidores públicos

¡Es oficial! En México existe un nuevo día de descanso obligatorio que implicará que el personal no acuda a laborar y las dependencias del gobierno permanezcan cerradas. La mala noticia es que sólo aplicará para servidores públicos de nivel federal.

El día inhábil ya fue oficializado en el Diario Oficial de la Federación, donde fue publicado desde el pasado 12 de julio el decreto del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Así que, el próximo uno de octubre no laborarán los empleados de dependencias y entidades de la administración pública federal que tienen sede en los estados. No obstante, el descanso no aplicará cada año, sólo será cada seis años que ocurre el cambio de gobierno federal.

Este año, que será la primera vez que aplica el día de descanso obligatorio del uno de octubre, López Obrador entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera mujer presidenta de México.

Por lo tanto, el próximo uno de octubre los trabajadores al servicio del Estado suspenderán labores en dependencias, como una medida para reconocer los derechos de los trabajadores, formar parte de la vida ciudadana y conmemorar la historia nacional y los actos cívicos fundamentales del país.

Así, con la disposición el calendario de días de descanso obligatorio para servidores públicos federales fue ampliado e integra el uno de enero, primer lunes de febrero por conmemoración del cinco de febrero, tercer lunes de marzo por conmemoración del 21 de marzo, uno de mayo, cinco de mayo, 16 de septiembre, uno de octubre cada seis años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y 25 de diciembre.