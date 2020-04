No te lo pierdas! La Luna, Júpiter y Venus formarán una ‘sonrisa’ en el cielo

El Mundo necesita razones para sonreír, y el sistema solar está por darnos una mano con ello, compartió la BBC Radio Tees en Twitter, luego de recordarnos que en mayo, una luna creciente, debajo de Venus y Júpiter, formarán un ‘carita feliz’ en el cielo.

Este fenómeno astronómico se llama conjunción y ocurrirá después de 12 años, pues la última vez que se apreció algo parecido en el cielo fue en diciembre de 2008.

#HeadlineChallenge: The world needs reasons to smile - and the solar system is about to give us a helping hand. On May 16, a crescent moon, beneath Venus & Jupiter, will form a smiley face in the sky...@PeteBarronMedia goes with PUT ON A HAPPY SPACE. pic.twitter.com/G6Tmz0Lx34 — BBC Radio Tees (@BBCTees) March 30, 2020

Ahora, la Luna, Júpiter y Venus se volverán a alinear para sonreírnos, en estos tiempos de contingencia, el próximo 16 de mayo.

El mismo fenómeno probablemente ocurrirá nuevamente en 2065, por lo que te recomendamos no perdértelo y estar atentos desde nuestras ventanas.

Es de señalar que la última que se presentó una conjunción parecida, entre la Luna con Venus, ocurrió el pasado 27 de febrero; mientras que el 28 de noviembre del año pasado se pudo apreciar en todo el mundo la conjunción de la luna con Venus con la participación de Júpiter detrás de la luna.

