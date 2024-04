Para ellas y para ellos: Esta es la razón por la que se regalan libros y flores el 23 de abril

La tradición de regalar rosas a las enamoradas por el día de Sant Jordi (San Jorge, en español) permea la cultura occidental desde el siglo XV, pero a partir de 1995, cuando se creó el Día Internacional del Libro para homenajear a Cervantes y a Shakespeare, se hizo coincidir los dos presentes que actualmente ensalzan el 23 de abril: libros y rosas.

Doble Vía ¿Conoces las artesanías elaboradas con hoja de maíz? Artesanos de Tlaxcala no tienen límites para sus creaciones

No dejes de leer: ➡️¿Sabías que existen modales para el uso del celular? Expertos comparten recomendaciones

Mientras que las flores todavía son obsequios para "ellas", los libros son para "ellos". ¿Por qué no a las mujeres un libro y a los hombres una rosa?, ¿Por qué no a cada uno un libro y una rosa?, ¿Las flores son demasiado femeninas para un hombre?, ¿Los libros no son apropiados para las mujeres? Por supuesto, todo esto tiene una explicación.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Mónica Vargas Retahíla para cinéfilos / “Garra de hierro”, una catártica experiencia en el rin

LA LEYENDA DE LA ROSA

Entre todas las fiestas del calendario español, Sant Jordi es una de las más apreciadas por la población, pues se remite a la tradición oral y actualmente se conoce en todo el mundo.

Entérate: ➡️¿Ya lo chupó el diablo? UNAM responde si es buena idea recoger comida del piso antes de cinco segundos

La leyenda popular narra que, a las afueras de la villa catalana de Montblanc vivía un dragón que aterrorizaba a los pobladores y con su aliento contaminaba las aguas y el aire. Para protegerse y mantenerlo alejado, los habitantes lo alimentaban con animales de corral, pero más tarde se vieron obligados a ofrecer tributos humanos.

La historia se torna dramática cuando la princesa del pueblo fue elegida para alimentar a la bestia, lo cual encendió la curiosidad de los pobladores y llamó la atención de Jordi, un valeroso caballero que se aventuró al rescate de la doncella.

Doble Vía ¡Agua, por favor! Conoce la historia de Tláloc, el dios prehispánico al que le debemos las lluvias

Más detalles: ➡️Coworking, la nueva forma de trabajo se manifiesta en Tlaxcala

Dicen que el joven mató al dragón con un solo movimiento de espada y de la sangre del dragón absorbida en la tierra nació una rosa con la cual se ganó el corazón de la princesa y el respeto de toda España. Desde entonces, el gesto de caballerosidad de regalar flores en el santoral de Jordi se convirtió en una costumbre lista para extenderse al resto del globo terráqueo.

EL DÍA DEL LIBRO





Sigue leyendo:➡️No te dejes engañar, falsos gestores ofrecen créditos vía Facebook

Doble Vía ¡Mes de los anfibios! Conoce al sapo de espuelas, un anfibio que excava para protegerse de las altas temperaturas

El Día Internacional del Libro fue fijado por la UNESCO en 1995. La elección del 23 de abril para celebrar los textos y los derechos de autor se debe a diferentes motivos. Uno de ellos se debe a la supuesta coincidencia del fallecimiento de grandes figuras de la literatura como Miguel de Cervantes, Williams Shakespeare y Garcilaso de la Vega, a quienes se homenajea por cambiar el rumbo del mundo desde el arte.

Ya que este día de abril se usó para rendir tributo a los escritores, la intención de fomentar la lectura también se hizo presente en un temporal donde urgía disminuir los índices de analfabetismo entre la población.

El interés de las editoriales por aumentar sus ventas se tradujo en una oferta de contenidos para este día y la estrategia pronto escaló a una forma de correspondencia de las mujeres hacia sus parejas varoniles, a propósito de “el día más romántico del año”.

Doble Vía Protege a tus mascotas del calor, no hacerlo tiene sanción en Tlaxcala

Más información:➡️Caminar es uno de los mejores y más infravalorados ejercicios del siglo XXI

Lo anterior se sumó a la necesidad de abolir la piratería editorial, la cual provoca que los autores abandonen su profesión al no ver reflejado su trabajo en los ingresos que percibe por las regalías.

Así, los libros a bajo costo y las rosas rojas pasaron de venderse en establecimientos exclusivos a pequeños puestos en las plazas públicas donde los enamorados se citaban para entregar los obsequios.

¡Así que, ya lo sabes! Busca las ofertas editoriales en este día o encuentra la rosa más fresca entre los ramos y haz un regalo a tu persona especial para conmemorar este día de tradiciones y romance.