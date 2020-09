Podrías estar comiendo vómito de mosca y no lo sabías

¿Cómo reaccionas cuando una mosca se posa en tu plato? ¿Eres de los que siguen comiendo o prefieres desechar esa comida? La siguiente información te hará cambiar de idea.

Doble Vía Estrena Tokio baños públicos con paredes transparentes

Este pequeño insecto volador podría parecer inofensivo, pero, en sus patas puede transportar 65 enfermedades de riesgo para el ser humano. Además, tiene hábitos asquerosos como posarse sobre heces o vomitar con frecuencia.

Imagina que estás disfrutando tu platillo favorito y una mosca se posa sobre éste. Existen diversas posibilidades de lo que ocurre a nivel microscópico: lo más seguro es que este animalito contamine tus alimentos con sus patas, ya que suele transportar partículas de la última sustancia con la que tuvo contacto (generalmente cosas putrefactas).

Doble Vía Héroe sin capa. Maestro recolecta televisores para que niños puedan estudiar a distancia

También podría pasar que esta amiguita con alas vomite sobre tu comida. Esto ocurre porque para alimentarse necesitan chupar líquidos, ya que sus bocas tienen forma tubular, así que deben convertir su comida en líquido.

Otra posibilidad es que deposite huevos en tu plato. Suele pasar con alimentos que son descuidados por demasiado tiempo, por lo que valdría la pena no quitarle la vista de encima a la comida, o cubrirla si no piensas consumirla de inmediato.

Entre las enfermedades que podrían transmitir a los humanos se encuentra el cólera y la disentería.

Sin embargo, no todo es malo con estos insectos. Las moscas forman parte de casi todos los ecosistemas y tienen un papel importante: junto con otros bichos, ayudan en la eliminación de cadáveres de animales. También son esenciales para convertir la materia fecal y favorecer la descomposición de la vegetación.

Doble Vía Aprende cómo limpiar y desinfectar tu equipo de trabajo

Dentro de la cadena alimenticia, sirven como presa para otros animales incluyendo aves y pequeños roedores. Además, algunas son activos polinizadores de diversas plantas.

Y por si fuera poco, también tienen una aplicación en la medicina: se trata de la terapia larval, es decir, la introducción intencionada por parte de un médico, de larvas vivas y esterilizadas de mosca en heridas no cicatrizantes de animales y humanos, para limpiar selectivamente los tejidos necróticos y promover el sanado.

Así que no todo es negativo con las moscas, pero no olvides proteger tus alimentos si no quieres exponer tu salud.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Doble Vía Las plagas que acabaron con los habitantes de la Isla de Pascua

Doble Vía ¿Qué tan peligroso es el coronavirus para los niños?