¿Podrías ir a la cárcel? Estas son las consecuencias de pagar con billetes falsos

El uso de billetes falsos para hacer pagos es un delito que puede tener serias consecuencias legales, de acuerdo con el Banco de México. Según el contexto, la cantidad involucrada y la intención detrás del acto, las penas pueden variar considerablemente.

Doble Vía Cancelan sello postal conmemorativo en Apizaco

Para empezar, es importante dejar claro que el uso de billetes falsos está tipificado en México como un delito, pues atenta contra la seguridad económica del país y la confianza pública en la moneda. El artículo 234 del Código Penal Federal establece sanciones específicas para la “falsificación, alteración y circulación de moneda”, en la que se incluyen los billetes.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

¿QUÉ PASA SI RECIBES UN BILLETE FALSO SIN SABERLO?

Uno de los escenarios más comunes es recibir un billete falso de forma accidental y utilizarlo para hacer un pago. En este caso, la ley suele ser más indulgente, pues la intención de cometer un delito es un elemento clave para determinar la sanción. Sin embargo, esto puede cambiar si se sospecha que la persona tenía conocimiento de la falsedad o si existen pruebas que sugieren complicidad.

Doble Vía ¡Para tu agenda! Tendrá Apizaco IX Convención Numismática y cancelación de un sello postal conmemorativo

Más detalles:➡️Banxico anuncia la fecha en la que dejará de circular el billete de 20 pesos

En caso de obtener uno de estos billetes apócrifos se debe llevar el billete o moneda que parece falsa a cualquier sucursal bancaria para que lo/la envíen gratuitamente al Banco de México para su análisis. Banco de México es la única institución en el país que determina si un billete o moneda es auténtico o falso.

SANCIONES POR PAGAR CON BILLETES FALSOS

El Código Penal Federal mexicano establece que la posesión y uso de billetes falsos puede ser castigado con una pena de 3 a 12 años de prisión, dependiendo de la cantidad y las circunstancias.

Doble Vía ¡No sólo es el ajolote! Estos son los animales que adornan los billetes mexicanos y son un tesoro nacional

Entérate:➡️¿Tienes billetes rotos, rayados o maltratados? Te decimos cuándo pierden validez y qué puedes hacer con ellos

Si la persona es encontrada culpable de haber falsificado o alterado el billete, la pena puede ser más grave. Las multas, en este caso, pueden acompañar la pena de prisión, afectando económicamente a quien comete el delito.

CÓMO EVITAR PROBLEMAS CON BILLETES FALSOS

Revisa tus billetes: La mayoría de los bancos y comercios tienen dispositivos para detectar billetes falsos y es importante saber cómo identificar características de seguridad como marcas de agua, relieves y elementos fluorescentes. Esta información la puedes encontrar en la página web www.banxico.org.mx

No dejes de leer:➡️Morelos se despide del billete de 50 pesos

No aceptes billetes sospechosos: Si recibes un billete que parece falso, no lo uses. Acude a una institución bancaria para verificar su autenticidad y si resulta ser falsificado notifícalo a las autoridades.

Conserva pruebas si fuiste víctima: Si descubriste que pagaste con un billete falso sin saberlo, guarda recibos o cualquier prueba que pueda demostrar que el acto fue involuntario.