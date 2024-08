Prisca Awiti inspira a judocas tlaxcaltecas; Ariani Espinosa y Santiago Cordero anhelan llegar a Juegos Olímpicos

Ariani Espinosa Rosas obtuvo por segundo año consecutivo medalla en los Nacionales Conade. Este 2024 conquistó plata en Campeche, en la disciplina de judo y su resultado la motiva para buscar la cima en próximos eventos.

La apizaquense tiene 13 años de edad y practica su deporte en la academia del sensei Luis Mario López, de la ciudad rielera.

La deportista se siente más motivada luego de presenciar la actuación de Prisca Awiti en los Juegos Olímpicos, mexicana que logró la medalla de plata y estuvo muy cerca de alcanzar el metal dorado.

Ariani Espinosa Rosas prospecto tlaxcalteca para selección nacional. Cortesía / Olga Rosas

“El judo es una manera de disciplinarme y ser constante en la vida para obtener los resultados que deseo. He representado dos años consecutivos a mi estado en Juegos Nacionales, lo cual ha sido un verdadero honor, ya que representar a Tlaxcala, a parte de ser un orgullo, es una manera de mostrar el talento que hay en nuestro estado. Estoy muy contenta con la medalla obtenida por Prisca, ya que me inspira a seguir luchando por mi sueño y saber que sí se puede y voy a seguir entrenando para lograrlo”.

Ariani comentó que el sueño de todo deportista de alto rendimiento es llegar a Juegos Olímpicos “y para mi sería un gran honor representar a mi estado y a mi país”.

Santiago Cordero Bronca quiere ser medallista de Juegos Olímpicos. Cortesía / Olga Rosas

La judoca señaló que hace dos años con su hermano Moisés, que también practica el judo, “me llevó a un curso de verano, no pensé que fuera a gustarme tanto este deporte, ya había practicado otras disciplinas, pero no me habían gustado tanto”.

Al emitir un mensaje a las mujeres tlaxcaltecas y mexicanas sostuvo que “sí podemos, que solo hay que soñarlo e ir por lo que deseamos, no solo en un deporte, también puede ser en una profesión, en un negocio, en lo que deseen, hay que ir por ello, todo es posible con disciplina y constancia”.

Ariani Espinosa Rosas -segunda de derecha a izquierda- estuvo en un campamento con la medallista mexicana Prisca Awiti. Cortesía / Olga Rosas

Comentó que ver a Prisca en París 2024 fue muy emotivo, “no dormí por ver los combates, me emocioné mucho, el verla ganar una medalla me inspira a seguir luchando por mi sueño y saber que sí lo puedo lograr; quiero llegar a los Juegos Olímpicos y representar a mi estado y a mi país, sería un honor”.

SANTIAGO CORDERO SUEÑA CON SER MEDALLISTA OLÍMPICO

Santiago Cordero Bronca, a su corta edad, anhela algún día llegar a ser el primer mexicano en dar una medalla de oro en el judo de los Juegos Olímpicos, por lo que la plata de Prisca Awiti lo ha fortalecido mentalmente para buscar trascender.

El niño tlaxcalteca logró a sus 12 años de edad la medalla de bronce para la entidad en los Nacionales Conade 2024, evento disputado en Campeche. El judoca compitió en la categoría sub-15, 36 kilogramos y su resultado le motiva para trascender en su deporte, con la ilusión de llegar a representar a México.

“Para mí el judo es una forma de vida, cuando caigo en el tatami no tengo otra opción que levantarme y eso lo aplico en la vida diaria, el judo me ha enseñado a superar los obstáculos que se me presentan día a día”, señaló el medallista.

Añadió que se siente muy feliz de haber ganado una presea en los Juegos Conade y “muy agradecido con las personas que me han apoyado, mi sensei Luis Mario López, mi equipo y mis papás”.

El deportista mencionó que el logro de Prisca Awiti en los Juegos Olímpicos París 2024 le enseñó que es posible cumplir un sueño, “y así como ella fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica para nuestro país, yo voy a ser el primer hombre mexicano en ganar una medalla olímpica en judo. felicito a Prisca y en nombre de la familia judoca mexicana le agradezco por abrirnos el camino en judo”.

Santiago se adjudicó el bronce en una pelea en la que consumó dos wazari. Recordó que empezó a entrenar en el 2016 y competir en este deporte en el 2019.

Su gusto por el judo, es porque “vengo de una familia Judoca. Mi abuelo, mis tíos, y mi papá fueron competidores reconocidos, el judo lo tenemos en la sangre, el gusto es una herencia familiar

Enfatizó que su deporte es una forma de vida y al hablar de sus metas señaló que tiene argumentos para crecer y trascender. Al dirigirse a la niñez y juventud tlaxcalteca los invitó a practicar este deporte, a ser disciplinados y a lograr sus sueños, “que por mucho que parezcan imposibles, con judo todo es posible”.

2 medallas consecutivas ha ganado Ariani Espinosa Rosas en Nacionales Conade: en 2022 fue bronce en Tabasco, y en este 2024 conquistó plata en Campeche