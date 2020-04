Pronostican cuatro grandes huracanes en el Atlántico para este 2020

Expertos pronostican para este 2020 una “temporada activa” en el Atlántico con 16 tormentas y cuatro grandes huracanes, actividad superior al promedio, según la Universidad Estatal de Colorado (CSU).

De acuerdo con el Departamento de Ciencias Atmosféricas de CSU, los huracanes se convertirán en grandes tormentas de 3 a 5, con vientos sostenidos de al menos 178 km/h.

The latest #ElNino model prediction plume has the majority of models predicting ENSO-neutral conditions for peak Atlantic #hurricane season (August-October). Very few models call for #ElNino. El Nino typically reduces Atlantic hurricane activity via increased wind shear. pic.twitter.com/DMORw4ZXqq — Philip Klotzbach (@philklotzbach) March 19, 2020

Los pronósticos no predicen con precisión dónde podrían ocurrir las tormentas, y la probabilidad de tocar tierra en cualquier lugar es baja.

Al respecto, los investigadores recordaron a los residentes de la costa “que solo se necesita que un huracán toque tierra para que sea una temporada activa para ellos”, escribieron en el informe.

Uno de los factores que propiciará dicha proyección es la ausencia del fenómeno de El Niño, ya que cuando éste está presente reduce la actividad de huracanes en el Atlántico debido al aumento de la cizalladura vertical del viento, es decir, los cambios en la velocidad y dirección del viento con la altura evitan que se formen huracanes.

