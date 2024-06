¿Qué hacer? 14 al 21 de junio

Además de los regalos y celebraciones, el Día del Padre es una oportunidad para crear nuevos recuerdos con el rey de la casa, ya sea con actividades al aire libre, con una película o alguno de los planes que te proponemos esta semana.

Local ¡Ven a correr en familia! Convoca Sesa a la carrera por el Día del Padre; el primer lugar se llevará una pantalla

Si lo tuyo es la bailada, no te pierdas los bailes de feria en Amaxac e Ixtenco, pues ambos han preparado emocionantes carteles con figuras nacionales y de entrada libre.

Cuando se trata de acercarse a la naturaleza, el Festival Mexicano de las Serpientes es perfecto para ti, pues conocerás un poco más sobre la fauna nacional.

Ponte cómodo, elige tus eventos favoritos y lleva esta página contigo, pues aquí te decimos qué hacer en Tlaxcala.

¡Agárrense! Llega el rey de las cantinas a Amaxac

Una noche inolvidable te espera en Amaxac de Guerrero el sábado 15 de junio con su espectacular baile de feria, que tendrá como estelar el concierto del cantante regional Lupillo Rivera, quien alternará con la música sabor a orquesta de Los Yaguaru y Grupo Maravilla.

Este año, con la presencia de Lupillo Rivera, uno de los más destacados cantantes de música regional mexicana, se espera que la feria de Amaxac supere las expectativas al traer su carisma y potente voz para interpretar grandes éxitos como “Despreciado” y “Sufriendo a solas”, que seguramente resonarán entre el público.

Lupillo Rivera es el invitado estrella de la feria de Amaxac. Foto: Cortesía / Facebook Lupillo Rivera

Ese inconfundible estilo de banda se unirá a la cumbia de Los Yaguaru y Grupo Maravilla para ofrecer un espectáculo que celebrará la música mexicana en toda su diversidad, en el lugar de siempre y de manera gratuita, en punto de las 21:00 horas.

Además de la música, la feria contará con una variedad de actividades y atracciones para todas las edades. Los visitantes podrán disfrutar de juegos mecánicos, puestos de comida tradicional y artesanías locales. Como cada año, la feria es una oportunidad para que las familias se reúnan y celebren juntas en la plaza municipal.

VIERNES 14 DE JUNIO, 20:00 HORAS

Agenda el bailazo de feria en Ixtenco

Super Grupo Colombia es la agrupación invitada del nuevo pueblo mágico de Tlaxcala para inaugurar su feria anual, evento que marca el inicio de una serie de actividades que atraen tanto a locales como a visitantes a la plaza central de Ixtenco.

Foto: Archivo / El Sol de Tlaxcala

Conocida por sus ritmos contagiosos y su energía en el escenario, la agrupación de Aaron Pedraza promete encender la noche con su repertorio de éxitos que han marcado generaciones, quienes podrán disfrutar de una velada gratuita y llena de baile para dar inicio a la feria con el pie derecho.

San Juan Ixtenco, una comunidad con profundas raíces culturales y tradiciones, también se prepara para recibir a cientos de personas en su festival de música electrónica, función de lucha libre y confección de alfombras tradicionales que tendrán lugar durante la semana.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de degustar sus platillos tradicionales, los cuales se caracterizan por el uso del maíz de colores y los subproductos de esta semilla sagrada.

DOMINGO 16 DE JUNIO, 8:00 HORAS

Corre, trota o camina en esta carrera de Día del Padre

El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. Foto: Archivo / El Sol de Tlaxcala

Para festejar el Día del Padre, corre, trota o camina en la carrera de cinco kilómetros “¡Corramos juntos con papá!”, un evento deportivo diseñado para fomentar la actividad física y fortalecer los lazos familiares, así como para lograr que los padres tlaxcaltecas compartan un momento saludable con sus hijos.

El recorrido de cinco kilómetros tendrá el banderazo de salida en avenida Benito Juárez de la colonia centro de la capital, recorrerá la Plaza de la Constitución junto a Palacio de Gobierno y concluirá en Calle Ignacio Allende, frente al Poder Legislativo.

Previo a la carrera, los atletas recibirán un kit que consta de una playera e hidratación, por lo que es importante hacer un registro previo. La inscripción es gratuita para el público en general a través del número 246 150 6969, al cual se debe enviar un mensaje de WhatsApp con nombre, edad y municipio del participante. Mientras que la premiación será para los cinco primeros lugares con una pantalla, una bicicleta, una tableta y dos premios sorpresa.

Cabe señalar que no es obligatoria la asistencia de padre e hijo, la intención es asistir con la familia o con quien se encuentre la figura paterna. Además de la carrera, habrá actividades complementarias como sesiones de calentamiento y estiramiento, y stands informativos sobre salud y nutrición.

DOMINGO 14 DE JUNIO, DE 10:00 A 13:00 HORAS

¡Por primera vez en Tlaxcala!, el Festival Mexicano de las Serpientes

Se aproxima el tercer Festival Mexicano de las Serpientes y, por primera ocasión, el Parque Nacional Malinche será la sede de talleres y charlas para conocer más sobre los reptiles que habitan en nuestro país.

El Parque Nacional, con su impresionante paisaje y su rica biodiversidad, es el lugar perfecto para este evento de ingreso libre. La cita es en la pluma del sendero principal de la montaña, donde asistentes de todas partes de México tendrán la oportunidad de aprender sobre la biodiversidad serpentaria y la importancia de su conservación.

En esta tercera edición del Festival, los expertos compartirán su conocimiento tanto biológico como cultural al respecto de las serpientes, mientras que diversos expositores tendrán venta de artículos relacionados con víboras.

Este contacto directo con la naturaleza ayudará a promover una mayor comprensión y aprecio por estos animales, desmitificando muchos de los miedos y malentendidos que los rodean.

SÁBADO 15 Y DOMINGO 16 DE JUNIO, DE 10:00 A 17:00 HORAS

Saca a la “señora de las plantas” que llevas dentro y asiste a este festival

La primera edición del Festival de Suculentas promete ser una celebración de la diversidad y belleza de estas plantas, conocidas por su variación de colores y su capacidad de almacenar agua en sus hojas y tallos.

Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar una amplia gama de suculentas, desde las más comunes hasta las más exóticas, pues los vendedores y cultivadores locales ofrecerán plantas de alta calidad tanto para observación como para venta, así como macetas decorativas y otros accesorios para jardinería.

La cita es en la Plaza Juárez de Tlaxcala, donde podrás adquirir estas fascinantes plantas y asesorarte sobre su cuidado e importancia en el ecosistema. Además de la venta de plantas, el festival contará con talleres y charlas sobre el cuidado y cultivo de suculentas.

Los expertos compartirán técnicas sobre riego, poda y propagación, así como consejos sobre cómo diseñar jardines y arreglos con estas plantas. Este conocimiento ayudará a los asistentes a mantener sus suculentas saludables y prósperas, y a comprender mejor el papel que estas plantas juegan en el ecosistema.

DOMINGO 16 DE JUNIO, 17:00 HORAS

Imperdible tributo a The Beatles

El mejor tributo en México a la legendaria banda inglesa The Beatles está a cargo del grupo Help!, y este Día del Padre darán uno de sus mejores espectáculos en Tlaxcala.

El recinto elegido para este concierto será el Teatro Xicohténcatl, donde quedarán inscritas icónicas melodías como “Yesterday”, “All you need is love” y “Mishelle”, que además serán el recordatorio de la unión familiar celebrada en el día.

Help! es un grupo tributo a los Beatles formado en 1986 en la Ciudad de México. Sus integrantes personifican a cada Beatle en vestuarios e instrumentos. Presentan un espectáculo basado en la obra del cuarteto de Liverpool con tres o cuatro actos: La Beatlemania (1963-1966), La Psicodelia (1967-1968) y el Fin (1968-1969). También presentan un cuarto acto que incluye a los Beatles como solistas.

El costo de los accesos va de los 400 a los 600 pesos, los cuales se pueden adquirir en la taquilla del evento, o bien a través de los números telefónicos 241 158 80 42 o 222 564 95 64.