¡Que no te metan gol! La Profeco aconseja cómo evitar costos excesivos durante el Mundial

La Copa Mundial de Futbol 2022, como la mayoría de los eventos deportivos, impulsa la oferta de productos de todo tipo, desde botanas hasta contratos de televisión para ver los partidos, las empresas suelen incrementar sus ventas y, muchas veces, sus costos. En ese sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor te da algunas recomendaciones para evitar abusos y gozar de una fiesta mundialista más cómoda.

Transmisión de partidos

De 64 partidos que se jugarán en Qatar 2022, 32 serán transmitidos por televisión abierta. Si solo quieres ver los juegos de la Selección Nacional Mexicana no necesitas contratar servicio extra, ya que generalmente son transmitidos de forma gratuita en este sistema de televisión. También considera:

Verificar la programación si cuentas con televisión de paga. De esta manera sabrás en qué canales y cuántos encuentros transmitirá tu proveedor de servicios.

Para poder acceder a las plataformas streaming es necesario que cuentes con un proveedor de servicio de Internet. Puedes comparar los planes de Internet en el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones en: http://bitly.ws/vsIf

Muchos partidos del Mundial de futbol no serán transmitidos en la televisión de paga, pues el organizador del evento vendió la exclusividad a varios prestadores de servicios entre los que se encuentran algunas plataformas de streaming. Si deseas contratar este servicio, lee y revisa detalladamente los términos y condiciones para que no te sorprendan, pues estas plataformas no están reguladas por la Profeco.

Pantallas

Entre las marcas de pantallas comparadas por la Revista del Consumidor se encuentran Hisense, LG, Samsung y Sony. De entre ellas, quedó registrada a Hisense como la marca con mejores precios, mientras que Sony es la de los costos más elevados.

Para darse una idea de esta diferencia, tomemos en cuenta que la pantalla de 32 pulgas de Hisense tiene un precio de 5 mil 199 pesos. Ese mismo tamaño del electrónico cuesta 8 mil 579 con la marca Sony. Por su parte, Samsung y LG mantienen un precio similar, pues el producto ronda los 5 mil 500 pesos.

Las características de cada producto dependen de la marca, pero la calidad no siempre tiene la misma variable. Por esa razón, el consejo es informarse qué ofrece cada producto desde su manual hasta la garantía.

Alimentos y bebidas

Las botanas y las bebidas alcohólicas tienen la mayor demanda durante las transmisiones de partidos. Así que la edición noviembre 2022 de la Revista del Consumidor propone hacer un consumo razonado, comparar precios, elegir informado y ante cualquier abuso acudir a la Profeco.





