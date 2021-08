Reliquia mesoamericana: el xoloitzcuintle

Todos hemos oído hablar de los xoloitzcuintles, y algunos otros, los hemos visto alguna vez. Lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo es posible que exista un perro sin pelo y nos intriga saber el por qué son pelones.

Doble Vía Conoce la nueva especie de pez hallada en Chiapas; recibe nombre en Tzotzil

Al respecto, el investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM, especialista en el tema y coautor, con Gabriel Mestre Arrioja, del libro Xoloitzcuintle.

Doble Vía Tiburón con aletas de mantarraya, antiguo habitante de los mares mexicanos

Del enigma al siglo XXI (IIA, Fundación Xoloitzcuintle, Artenación Ediciones), Raúl Valadez Azúa, explica que hace unos dos mil años, entre lo que ahora son los estados de Nayarit y Guerrero, nació una camada de perros en la que uno de sus integrantes no tenía pelo.

Las personas de ese entonces consideraron que, si bien el perro era extraño por la carencia de pelo, su existencia era una decisión de los dioses, por lo tanto, no les correspondía matarlo ni decidir su destino.

Lee también: ➡ Ladrones alados. Aves roban pelo de zorro mientras duermen para tener nidos más cálidos y cómodos

Es así como es aceptado y lo llamaron “xoloitzcuintle” que en náhuatl significa “perro raro” o “perro arrugado”.

El experto menciona que el gen causante de esta mutación es muy dominante, por lo que si un xoloitzcuintle, es cruzado con otra raza con pelo, las crías de esa camada nacerán pelonas.

No te pierdas: ➡ Emergencia climática. El Paraná se está secando

LA MUTACIÓN

Doble Vía Virus milenarios son encontrados en el Tibet

Valadez Azúa, dijo que durante los primeros días de vida del embrión de un xoloitzcuintle se forman tres capas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo.

La mutación genética induce una malformación del ectodermo, de tal modo que algunos órganos derivados de esta capa se desarrollan en forma incompleta, como la piel y los dientes, es decir, la piel se queda es estado embrionario, en otras palabras, es una capa de piel delgada no diferenciada, en la que no se desarrollaron los folículos pilosos ni las glándulas sebáceas; por eso esta raza de caninos no tiene pelo ni suda.

Más información: ➡ Conoce el ‘pez diablo’, la especie invasora que está acabando con los peces nativos de México

MÁS EFECTOS MUTANTES

Doble Vía Cafeína y abejas, fantástica relación

Otro efecto de la mutación genética es que los perros pelones nacidos de cruzas entre sí carecen sistemáticamente de premolares, piezas dentales ubicadas entre los colmillos y las muelas traseras.

También, en esta especie, la glándula timo deja de funcionar entre los cinco y seis años de edad.

Está glándula está relacionada con la formación de glóbulos blancos en el sistema inmunológico.

El Xoloitzcuintle acompañante en la vida y en la muerte.



Su nombre es de origen #náhuatl, deriva de Xoloitzcuintli «perro acompañante» y se compone de:



Xolotl «acompañante»

Iztcuintli «perro» pic.twitter.com/4IsZ6qHKLG — Lycaon (@Lycaones) August 19, 2021

DESVENTAJAS DE LAS CRUZAS CUIDADAS

Las cruzas cuidadas sólo entre xoloitzcuintles acentúan las características que, de manera natural, surgen con la mutación genética.

Doble Vía Cambio climático está alterando el eje de la Tierra

Ante esto, el científico refiere que cuando estudian dentaduras de restos óseos, pueden saber si estan frente a xoloitzcuintles nacidos de cruzas cuidadas, porque éstas disminuyen el número de sus piezas dentales y las hacen más pequeñas y sencillas. Por ejemplo, en la tercera o cuarta generación, los animales ya no tienen colmillos.

Un hijo de papás pelones quizá pierda un par de los tres pares de incisivos. Su número de molares puede reducirse también.

Durante la época prehispánica, a la gente no le interesaba cruzar a sus perros pelones entre sí, crear pedigrís, lo cual era muy lógico, si se ve desde un punto de vista práctico.

*Con información de Gaceta UNAM

Te puede interesar: ➡ 10 recomendaciones para el retorno a clases, según la Unicef

Recomienda Sesa a adultos mayores reforzar cuidados y medidas preventivas por Covid-19



La vacuna contra Covid-19, no da inmunidad, solo ayuda a que la persona no presente complicaciones en su estado de salud... https://t.co/aTvehmYUpu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

Continúa leyendo:

Recomienda Sesa a adultos mayores reforzar cuidados y medidas preventivas por Covid-19



La vacuna contra Covid-19, no da inmunidad, solo ayuda a que la persona no presente complicaciones en su estado de salud... https://t.co/aTvehmYUpu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

Doble Vía ¿Te has percatado que las noches ya no suelen ser tan frías como antes?