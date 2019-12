¿2020 o 2021, cuándo empieza la nueva década?

Nos encontramos en el último mes del año 2019, por lo que es frecuente que nos topemos con publicaciones como; conoce al mejor peleador de la década, la mejores canciones de la década, la mujer más atractiva de la década, solo por mencionar algunos ejemplos, pero ¿realmente la década termina al finalizar diciembre de 2019 e inicia el 1 de enero del año 2020?

Ante esta duda nos pusimos a investigar, lo primero que hay que aclarar es el significado de década, al consultar la Real Academia Española nos encontramos lo siguiente.

Década

1. Período de diez años referido a las decenas del siglo. La segunda década del siglo.

2. Decenio.

3. Serie de diez. Las décadas de Tito Livio.

4. Período de diez días. La primera década de febrero.

Hasta aquí no hay dudas, sabemos que una década o decenio es un período de tiempo de diez años o días, esto último no es muy usual que se utilice en la actualidad. En esta definición la RAE no indica cuando inicia ni cuando culmina una década, por lo que se puede utilizar de la manera que a nosotros nos guste.

¿Qué dice la RAE?

Sin embargo, hace unos días la RAE hizo una publicación sobre el final de la década en su cuenta de Twitter.

No, empezará en 2021. Como señala el «DPD», cada década comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0. Así, la primera década del siglo XXI es la que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020, etc. pic.twitter.com/VZ2soO539u — RAE (@RAEinforma) 11 de diciembre de 2019

Antes esto, al parecer ya no hay duda que aún no concluye la década, aunque encontramos que ya se hable de “los mejores, el mejor o la mejor de la década”.