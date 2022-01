Cubrebocas quirúrgicos o de tela ¿Cuál es mejor?

Mientras el coronavirus siga en el ambiente, lo mejor de debemos hacer es seguir usando el cubrebocas y sobre todo, debemos que recordar, que este virus, a pesar de que tiene diversas variantes, su medida sigue siendo la misma, por lo que la eficacia de la mascarilla no va a depender de la variante, llámese Delta, Ómicron o cualquier otra.

Lo anterior lo comentó Sandra Rodil Posada, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y también dijo que ante la aparición de nuevas variantes, lo mejor es aumentar nuestra protección ante un probable contagio.

Externó que dependiendo del grado de exposición que tenga cada uno de nosotros al virus, debe de ser el grado de protección del cubrebocas que utilicemos.

Ante esto, nos preguntamos cuáles son los mejores para cada uno de nosotros, según la exposición que tenemos al SARS-CoV-2, la especialista señala que cualquier mascarilla evita, al menos el paso de las partículas más grandes que emitimos hablamos o tosemos, por lo que cualquiera es mejor que nada.

Referente a cuál es mejor, menciona que es difícil contestar en general cuál es mejor o cuál es el que todos deberían usar, lo ideal sería que todos portáramos un N95 o KN95, pero eso desgraciadamente no es posible por lo que en este caso, los de tela con tres capas, son efectivos; tienen una eficiencia del 50 por ciento y se ha comprobado que son útiles para las personas que no están expuestas a un contacto directo con personas infectadas.

TIPOS DE CUBREBOCAS

Diferencia entre N95, KN95, KF94, FFP2

La diferencia entre estos cubrebocas es más que nada la norma de certificación: KN95 es la certificación de origen chino, KF son de Corea, las N son de Estados Unidos. En México también se usa la N, que es la norma mexicana. Los europeos son FFP, el FFP2 es equivalente al N95.

Las normas son muy similares entre estos países y miden la capacidad del material filtrante para atrapar partículas en un intervalo cercano al tamaño de los virus, es decir, los N95, KN95 y FFP2, denominados de alta eficiencia, están diseñados para filtrar 95 por ciento las partículas y aerosoles emitidos de los tamaños más pequeños y son los que nos dan la mayor protección posible. El KF94, de origen coreano, filtra 94 por ciento, el único pero que tienen es que son desechables y de un solo uso; está diseñado para ser utilizado solo cuatro horas.

CUBREBOCAS QUIRÚRGICOS Y DE TELA

Los quirúrgicos está diseñados para que el personal de un hospital no contaminen a un paciente; lo que se mide para ellos es que filtre a las bacterias, caen en una eficiencia de filtrado ligeramente menor que los KN95. En ese sentido pueden ser comparables las eficiencias que tiene con uno de tela tricapa y no tienen que cumplir con la norma de filtrado al 95 por ciento.

Referente a las mascarillas de tela, Rodil Posada, hace hincapié en que sean de tres capas; recomienda que al menos dos telas sean iguales y en medio de éstas, poner un material polimérico, como el pellón y coserlo. Así se podría obtener la protección tricapa. También es importante la forma, pues debe amoldarse lo más posible a la forma de la cara; debe ir de la nariz al mentón para que se tenga la mayor protección posible.

Respecto al tipo de tela, dice que lo importante es el número de hilos que cada una de ellas tenga, con los textiles tejidos el problema es saber la cantidad de hilos que tiene. Podemos encontrar algodón muy cerrado, con muchos hilos, o poliéster, que puede ser más abierto o cerrado en su tejido. La densidad de hilos es lo importante.

Por último, la especialista dio a conocer que los organismos han aceptado que la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre por inhalación, entonces la distancia no nos protege del todo, por lo que nuestro segundo punto de protección es el cubrebocas, después de las vacunas. Podemos pensar que si no tenemos a alguien a nuestro alrededor no corremos peligro, pero si hay una corriente de aire que trae los aerosoles estamos expuestos a ellos. Debemos aceptar que el SARS-CoV-2 se esparce por vía aérea y demanda el uso de la mascarilla para prácticamente todo.

