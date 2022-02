La nueva mascarilla KN95 protege más contra Covid-19. ¡Conócela!

Esta sin duda, es una gran noticia y además nos ayudará a sentirnos más seguros. Se trata del anuncio que recientemente hizo la líder de la División de Seguridad y Protección del Consumidor de 3M para Latinoamérica, María Augusta Freitas, sobre la fabricación de un nuevo cubrebocas KN95 que nos proporcionará una mayor protección contra esta enfermedad.

Doble Vía Covid puede afectar a animales

Esta mascarilla llamada técnicamente KN95-9513, filtra polvo, gérmenes y partículas en el aire mientras permite la respiración y tiene un filtrado del 95 por ciento de las partículas en el aire cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.

Te puede interesar:➡️ ¿Usar doble cubrebocas ayuda a protegerse de las variantes de Covid?

La compañía multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas, explicó que este nuevo respirador, nos proporciona mayor protección contra Covid-19 al reforzar el sellado de la cara, permitiendo que el aire pase a través de un filtro y no alrededor del borde exterior.

Foto: Cortesía | 3M

CARACTERÍSTICAS

Entre las características que tiene este nuevo cubrebocas se encuentran:

- El diseño 3D de cuatro capas, que es cómodo y transpirable

Lee también:➡️ Contaminación, efecto colateral de Covid-19

- Las bandas laterales extensibles tienen ganchos que ayudan a que se tenga un mejor ajuste a la cara

- Las microfibras que lo conforman están altamente cargadas lo que mejora la captura de partículas en el aire y hacen que la respiración sea más fácil sobretodo en temporadas de alergias o fríos.

We launched a new website to provide the public with helpful information about 3M's most popular N95 respirators -- for both occupational & non-occupational use. Go to https://t.co/xlhbi4dzr6 for instructions and use tips for 3M N95s, how to wear them properly, and where to buy. pic.twitter.com/l2rGcqppsg — 3M (@3M) January 27, 2022

Este cubrebocas será muy útil para todas las personas que están más expuestos a las multitudes o el polvo, como lo pueden ser aquellas que viajan en el transporte público y los motociclistas.

LEE MÁS: ⬇️

Salud Hacer ejercicio después de vacunarte contra Covid-19 es benéfico para la salud Salud Te decimos cuáles son los síntomas de la variante BA.2 de Ómicron