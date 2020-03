Mitos y consejos falsos que circulan sobre el Covid-19

Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.

Esto debido a que el número de infectados fuera de China aumentó 13 veces; mientras que el número de países se triplicó en las últimas dos semanas, informó el director de la OMS, Tedros Adhanom, a medios de comunicación.

Añadió que hasta la fecha se ha reportado 118 mil casos de infectados en 14 países y han muerto 4 mil 291 personas, por lo que advirtió, en los próximos días y semanas se esperan ver que la cantidad de casos, muertes y países incremente.

Por lo anterior, es importante no dejarse engañar con información poco verídica, como los supuestos remedios caseros que “evitaran” el contagio. Aquí te enlistamos algunos mitos sobre el Covid-19:

Consumo de ajo

En redes sociales se ha multiplicado el mito que consumir ajo puede evitar el contagio, sin embargo, la OMS menciona al respecto que sin bien es un alimento saludable que puede tener propiedades antimicrobianas, no hay evidencia que comerlo pueda proteger a las personas de este virus.

Desinfectante de manos casero

Es algunas partes del mundo, ante el brote inminente, se ha reportado escasez de gel desinfectante para manos- aunque lavárselas de manera constante es lo más importante para prevenir la propagación-, por lo que en internet se propagó recetas caseras para elaboración de éste.

No obstante, estas recetas son adecuadas para crear desinfectante de superficies, no para el uso dérmico. Incluso, una experta de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres argumentó que no cree que estos tipos de geles caseros puedan ser tan efectivos, y menos si están hechos con vodka.

Calor

Algunos consejos difundidos por una cuenta falsa de Unisef aseguran que el calor mata el virus, por lo que recomiendan beber mucha agua caliente, exponerse por mucho tiempo al Sol, y hasta tomar baños muy calientes.

En respuesta, Charlotte Gornitzka, de Unicef, desmintió tal publicación, “sabemos que el virus de la gripe no sobrevive mucho fuera del cuerpo durante el verano, pero aún no sabemos cómo afecta el calor al nuevo coronavirus".

Agregó que intentar calentar tu cuerpo o exponerse al sol, para evitar el virus, es completamente ineficaz y riesgoso para la salud, si hace sin las medidas adecuadas.

Una vez que el virus entra en tu cuerpo, no hay forma de matarlo: tu cuerpo solo tiene que combatirlo.

