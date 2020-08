¿Puede el humo del tabaco transmitir el coronavirus?

Algunas regiones españolas analizan prohibir fumar en calles o terrazas de bares, Galicia ha sido la primera en decretar dicha prohibición, esto como una medida inédita contra el coronavirus en España, país que sufre un rebrote de contagios.

Dicha medida pone en duda si el tabaco transmite o no el virus, y al respecto, un experto en medicina lo aclara: la respuesta rápida es que no, el coronavirus no viaja en el humo del cigarrillo, o al menos, aún no hay suficientes estudios clínicos que demuestre lo contrario.

No hay estudios que comparen si el aire exhalado de un fumador tiene carga viral como para contagiar, comparado con otro enfermo COVID-19 que no esté fumando. Si el humo del tabaco es un vehículo transmisor o no todavía no está demostrado, explica el doctor Francisco José Roig Vázquez, a la revista Muy Interesante.

Sin embargo, esto no implica que los fumadores deban relajarse ante la noticia, pues estudios han demostrado que el tabaquismo puede agravar los síntomas de la enfermedad, específicamente respiratorios.

La exposición, directa o pasiva, al humo de tabaco puede inflamar la vía aérea y ser un factor predisponente para una mayor gravedad del COVID-19, añade el experto en medicina.

Además, esto no solo contribuye a generar pacientes críticos, sino también al contagio, pues fumar o vapear se asocia con más tos y expectoración lo cual puede facilitar la propagación de virus.

