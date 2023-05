¿Qué es un aneurisma? La enfermedad de Yolanda Andrade que la llevó a escribir sus memorias

La conductora Yolanda Andrade hace poco fue hospitalizada de emergencia, lo que ocasionó una serie de especulaciones acerca de su estado de salud, pues la gente aseguró que se podría tratar de una recaída en las adicciones, sin embargo, reapareció ante las cámaras para desmentir este rumor y hablar sobre el verdadero motivo que la llevó al nosocomio.

En una entrevista con varios medios de comunicación ella afirmó que tiene un aneurisma, un padecimiento con diferentes síntomas que puede desencadenar en complicaciones que podrían terminar con la muerte del paciente. La presentadora hizo esta confesión con la voz entrecortada y con los ojos llenos de lágrimas.

Ante esta situación, mencionó que se va a retirar de las cámaras porque no se encuentra en las mejores condiciones para trabajar, esto a pesar de que ya tenía más de 20 años frente a los reflectores sin parar. Asimismo, debido a la complicada situación en la que se encuentra ha optado por escribir sus memorias en caso de que pierda la vida.

Lo que se sabe de la enfermedad de Yolanda Andrade

Tras su hospitalización en un hospital de la Ciudad de México, Andrade aseguró que tuvo que someterse a distintos análisis luego de sufrir varios malestares: “Empecé con vómito, diarrea y después terminé con una cosa en la cabeza”, contó en una entrevista que le hicieron a las fueras del foro en donde graba el programa ‘Montse & Joe’.

Fue así como igual descartó que se tratara de un tumor o un problema con las adicciones: “Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve una recaída y si así hubiera sido ¿qué tiene?, sólo quería aclarar para que no haya una confusión”, detalló.

De este modo, la presentadora habló sobre la enfermedad que le diagnosticaron: “Tengo un problema en el ojo por la aneurisma que tengo acá”, mientras realizaba esta afirmación se levantó las gafas para mostrar una parte de su cara con la mano. Es por eso, que ahora reposará.

“Hoy, de verdad, no puedo trabajar. Quiero descansar. Estoy cansada, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa y a la producción que me hizo el favor, porque nosotras no hemos faltado a trabajar en veintitrés años”, puntualizó.

En otra ocasión, la hermana de Yolanda de nombre Marilé, explicó para el programa ‘De Primera Mano’, que la conductora tuvo que recibir atención médica de emergencia a causa de una serie de síntomas inusuales.

“Todo empezó con el estómago. Un sangrado tremendo. Al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación en el ojo, era un cuadro que, parecía, no tiene que ver, pero sí tienen que ver. Cuando llegamos al hospital se le hicieron todos los estudios correspondientes, y se descartaron las enfermedades importantes”, sostuvo.

¿Qué es el aneurisma?

Un aneurisma es una protuberancia que se forma un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se inflama y se llena de sangre. Esta condición provoca que se ejerza presión sobre los nervios o el tejido.

Esto según un artículo realizado por Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, en donde igual precisaron que si esta hinchazón se rompe puede ocasionar diferentes complicaciones que van desde accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, daños cerebrales, coma y hasta perder la vida.

Aunque cualquier persona puede tenerlo, suele ser más común entre los adultos que tienen de 30 a 60 años, además, son más frecuentes en mujeres que hombres. Mayo Clinic explicó que el tratamiento va desde la espera vigilante hasta la cirugía de emergencia, lo cual dependerá de la ubicación, tamaño y estado del aneurisma.

Por lo regular antes de que reviente no hay malestares, pero en qué caso de presentarse pueden ser los siguientes:

Dolor arriba y detrás del ojo.

Entumecimiento.

Debilidad.

Parálisis en un lado de la cara.

Pupila dilatada en el ojo.

Si se rompe, los pacientes pueden sufrir:

Visión doble.

Vómito.

Rigidez en el cuello.

Sensibilidad a la luz.

Convulsiones.

Pérdida de conciencia.

Paro cardíaco.

Memorias de Yolanda Andrade

La también actriz le entregó un documento con sus memorias a su íntimo amigo Jorge Carbajal, quien es el conductor del programa de YouTube ‘En Shock’; él confesó que acordó con Yolanda a escribir juntos estas palabras de despedida, sin embargo, su amiga se adelantó debido su estado de salud.

En una entrevista para Angélica Palacios, Carbajal aseguró que Andrade le dio un material muy interesante con datos acerca de ella, pero recibió la indicación de que solo podía compartirlo cuando ella falleciera.

Esta información fue confirmado por Andrade; primero lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió en una historia lo dicho por Carbajal. Después lo hizo en la reciente entrevista que tuvo con la prensa.