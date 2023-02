¿Sarro de los dientes? Elimínalo de forma natural con estos sencillos métodos

Comer es una de las actividades indispensables para todos, pero lavarse los dientes no siempre se encuentra en el mismo rango de importancia.

No obstante, cuando consumimos cualquier alimento, los restos se quedan atorados entre los dientes y, de no quitarlos a tiempo, se van acumulando hasta cristalizarse debido a los minerales presentes en una placa llena de bacterias.

Cepillarse los dientes todos los días es importante debido a que, si no se lavan, esa placa bacteriana causa caries y otras enfermedades de las encías.

En caso de tener una grave acumulación de residuos, a la que llamamos “sarro”, es necesario acudir con un odontólogo para retirarlo y verificar si no ha causado alguna infección grave. No obstante, cuando la placa es delgada, aún se puede eliminar en casa.

Métodos naturales de eliminación

El sitio Mejor Salud, especializado en cuidado personal y salud humana, propone algunas recetas para eliminar el sarro de manera natural y protegerse de cualquier infección o daño a las piezas dentales.

Receta de perejil

Para este método semanal vas a necesitar únicamente un puñado de hojas de perejil y una cucharada de agua. El primer paso será lavar y picar finamente el perejil y revolver muy bien con agua hasta obtener una pasta. Se aplica en los dientes y se deja actuar por cinco minutos para después enjuagar con agua tibia.

Tratamiento de bicarbonato

El sitio señala que el agua alcalina puede tener múltiples beneficios para el organismo por su pH. Para eliminar el sarro de los dientes, la propuesta es agregar un poco de bicarbonato al cepillo húmedo y hacer un cepillado de cinco minutos. Luego, el cepillado con pasta dental será necesario para eliminar cualquier residuo. La actividad se debe llevar a cabo dos veces por semana.

Enjuague de limón

Para este tratamiento se necesita medio limón y media taza de agua. El procedimiento inicia al calentar el agua y, cuando esté tibia, exprimir el limón. Luego, tomar un poco de agua y hacer buches toda la noche antes de dormir para, posteriormente, enjuagar bien con agua tibia.

¿Cómo evitar el sarro en los dientes?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta equilibrada y baja en azúcares es el primer paso para evitar todo tipo de problemas bucales. Se deben incluir muchas frutas y hortalizas; mientras que la bebida principal debe ser el agua.

Además, es importante la interrupción del consumo de tabaco en todas sus formas, así como la reducción del consumo de alcohol.

También, se debe tener una exposición suficiente al flúor para prevenir el sarro y debería alentarse el cepillado con dentífrico fluorado (de 1000 a 1500 ppm) dos veces al día.