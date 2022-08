Se incrementan estafas de “coyotes” a inmigrantes a través de Facebook y WhatsApp

La frontera entre México y Estados Unidos pasa por cuatro estados estadounidenses, seis estados mexicanos y un incontable número de dificultades originadas por la inmigración irregular. En medio de ambos países, los “coyotes” tienen la historia completa, son verdaderos insignes de la inmigración. Los coyotes facilitan el paso de la frontera en un viaje silencioso que en los últimos años se ha convertido en una ilusión creada desde las redes sociales, así lo informó el Tech Transparency Proyect (TTP) en su más reciente comunicado.

El informe expone que gran parte de los migrantes confían en la palabra de los coyotes y no dudan de las rutas que les envían a través de redes sociales, mucho menos de publicaciones virales que alientan el viaje:

los migrantes eran muy conscientes de las innumerables formas en que la información incorrecta o engañosa en las plataformas de redes sociales podría hacer que sus vidas fueran más peligrosas. Los migrantes le dijeron a TTP que Facebook y WhatsApp los conectaron con personas que prometieron ayudarlos a ingresar a los EE. UU., solo para robarles su dinero o abandonarlos en situaciones peligrosas

, estipula.

Además, el informe declara que este tipo de desinformación ha llevado a creer a las personas que cruzar la frontera es más fácil de lo que en realidad es: “Algunas de las informaciones falsas publicadas en línea sobre las condiciones ambientales parecían influir en la toma de decisiones de los encuestados sobre sus propios intentos de migración”.

La intención de divulgar estos resultados es asegurar la integridad humana y exponer que el paso ilegal por la frontera no tiene manera de ser pacífica o libre de riesgos: Los participantes en este estudio contaron a los entrevistadores historias desgarradoras de haber sido deportados, abandonados en un terreno peligroso o despojados de los ahorros de toda su vida, expresan las líneas.

“Por la información falsa que recibí del coyote, me deportaron. Me engañaron diciéndome que estaban dejando pasar a madres con hijos, pero no era cierto”.

“Hay coyotes que no cumplen su parte del trato. Estafan a la gente. Los migrantes sufren en el camino, porque tienen que caminar en zonas peligrosas durante muchos días y algunos se pierden”.

Mi esposo logró recaudar suficiente dinero para pagarle a un coyote para cruzar la frontera, pero lamentablemente me engañaron y me dejaron a mi suerte.

Samuel, es un hombre de Oaxaca dedicado a guiar el paso de inmigrantes a California desde los 13 años. En el podcast “Así como suena”, Samuel expone su experiencia en medio del paso. Las historias narradas en este archivo de audio exponen la veracidad del sustantivo “coyote” pues, con su astucia, su vida entera parece una serie de escapes audaces, escabulléndose hasta a la Interpol. En su vida de traficante, Samuel siempre ha trabajado con complicidad de agentes de migración y patrullas fronterizas de Estados Unidos. Policías, militares y marinos en México: “Al narco se le pagan unos 100 dólares por persona, pasemos o no pasemos. Va incluido todo, policías y de todo, una sola palabra: narco controla a los policías”, revela con toda honestidad. En su reflexión, el oaxaqueño explica que, en los más de 40 años de viajes, las cosas han cambiado para él. El uso de los teléfonos ha facilitado, pero también perjudicado su labor: “ahorita que ya estoy mayor, vuelvo a rejuvenecer”, dice.

En ese sentido, con experiencias de ambas partes, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos también lanzó en mayo una campaña publicitaria digital para disuadir a los inmigrantes de viajar al norte. La campaña publicitaria inicial, de dos meses de duración, pretendía llegar a los inmigrantes en las redes sociales y otras plataformas digitales.

