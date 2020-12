Se mantienen concentraciones récord de CO2 pese a pandemia

Debido al confinamiento, se pensaba que el nivel del dióxido de carbono en el aire disminuiría significativamente, sin embargo, ha ido en aumento durante todo el 2020, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El reporte indica que los niveles de CO2 alcanzaron un nuevo máximo de 410 partes por millón (ppm). Y es que de acuerdo con la Global Carbon, mientras se llevaron cabalmente las medidas de confinamiento sí causó una reducción en la emisión de CO2 a nivel mundial en un 17 por ciento, pero dicha caída no ha sido suficiente para disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera.

Al respecto, Petteri Taalas, secretario general de la OMM, ha explicado que este año sobrepasamos el umbral global de 400 ppm del 2015. Y solo cuatro años después, superamos las 410 ppm. “Nunca se había visto semejante tasa de aumento en la historia de nuestros registros”, advirtió.

Se estima que la disminución del transporte público, la demanda de electricidad y la baja productividad industrial por la pandemia llevarán a una disminución anual de las emisiones globales, pero, añadió, no será suficiente para un cambio global.

