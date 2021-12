¿Señorita es una palabra discriminatoria?

Hace unos días la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró que referirse con la palabra “señorita” a una mujer es discriminación, y pidió que no se vuelva a usar.

Lo anterior fue dado a conocer en una publicación de internet del organismo mundial y que esta denominado como "Orientaciones para el empleo del lenguaje inclusivo en cuanto al género en español".

El escrito menciona que al no existir una categoría entre los hombres que son solteros y los que no, como lo es esta palabra en cuestión y que es usada entre otras cosas pada diferenciar el estado civil de las mujeres, no debe existir para nadie.

A diferencia de la palabra “Señorita”, la palabra “señor” es empleada para referirse a todos los hombres sin importar su edad, estrato social o estado civil.

Ante esto la ONU recomienda llamar en general a todos los hombres y mujeres “señor y señora”.

También durante el debate sobre el lenguaje inclusivo a nivel mundial, la ONU externó que frases como: los hombres no lloran, actúa como una niña, se comporta como un hombre/como una señorita y es fuerte como un hombre, deberán de dejarse de usar pues son expresiones con connotaciones negativas que nacen de una concepción estereotipada de las características de los géneros.

Estas recomendaciones forman parte de una guía interna de Naciones Unidas para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español.

