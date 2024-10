¿Skynet, la IA de Terminator, podría existir? Esto opinan expertos

La Inteligencia Artificial no provocará la rebelión de las máquinas, al contrario, las máquinas cada vez serán más dependientes de hombres y mujeres para seguir evolucionando, pero, como humanidad también caeremos en la dependencia para hacer cosas como ver las calles de ciudades al otro lado del mundo sin la necesidad de salir de nuestra sala, explica Carlos Gershenson, especialista en Inteligencia Artificial.

“Como las ventajas (de la Inteligencia Artificial) son mayores que las desventajas pues aceptamos esta dependencia. Yo no veo que nuestro futuro sea así como que haya un conflicto entre máquinas y humanos, cada vez nos volvemos más dependientes de las máquinas, pero las máquinas también se vuelven dependientes de nosotros”, dijo el también profesor Universidad de Binghamton y presidente de Complex Systems Society

A propósito del aniversario del estreno de la película Terminator, una de las ficciones más populares sobre el conflicto máquina-humanidad, El Sol de México platicó con el académico sobre qué viene con la Inteligencia Artificial.

Se cumplen 40 años del estreno de la película Terminator, y justo ahora el tema de la Inteligencia Artificial (IA) está de moda, ¿es posible que la IA alcance conciencia como Skynet?

Pues no se ve ni para cuando pudiéramos tener un escenario así porque todas las aplicaciones de Inteligencia Artificial que tenemos son específicas para alguna tarea, algunas se usan para usar lenguaje o imágenes, para manejar automóviles o de motos, recomendar películas.

Pero digamos un algoritmo que recomienda películas pues no puede jugar ajedrez, uno que pueda manejar coches tampoco.

Una limitante importante de la Inteligencia Artificial es que entienden información pero no su significado, entonces hace que cometan errores que pues un niño no cometería porque pues los animales sí entendemos significado y digámoslo, no es algo que simplemente digas ‘Ah, pues hay que desarrollar modelos que sean un poco más sofisticados. Eso tiene que ver con los límites inherentes de las computadoras’. Por lo menos en este siglo pues no creo que pase.

No tenemos que preocuparnos por un escenario como el de Terminator, hay que preocuparnos por otros tipos de escenarios, porque como cualquier tecnología puede tener usos negativos, como el uso para hacer la guerra u otro tipo de crimen, para manipular, para propaganda, pero que las máquinas se rebelen, eso no.

¿Usted no ve ese escenario ahora, octubre de 2024?

Las metas de las máquinas las ponemos nosotros, y ellas no tienen la capacidad de cambiar sus metas. Aunque tienen cierto aprendizaje limitado, es muy restringido, es como si un pez quisiera salir del agua y empezar a caminar. Hay dos motivos, no tiene pulmones ni pies, y segundo, no tiene la intención de salir. Si tuviera la presión de salir para sobrevivir, eso sería otra cosa.

Es una situación similar a las máquinas, no tienen motivación para rebelarse en el sentido de que no tienen deseos de ‘Ay, pues quiero poder ir a vacacionar a Acapulco y entonces quiero trabajar menos’. Las motivaciones que inclinan a los humanos no están presentes en las máquinas.

Es un error asumir que las máquinas se van a comportar como humanos cuando les faltan aspectos esenciales de nuestras personalidades.

Mencionaba que hay otros riesgos con el uso de la Inteligencia Artificial en ciertos temas como en las elecciones, pero por lo que explica estos riesgos tienen origen en los humanos. Entonces ¿el riesgo son los humanos?

En las elecciones de Estados Unidos en 2016 se usó Inteligencia Artificial para inclinar los votos a favor de Trump a través de esta empresa Cambridge Analytica básicamente a través de Facebook, detectaba perfiles tenían los usuarios y les ponía propaganda específica para tratar de cambiar sus opiniones dependiendo del perfil de los usuarios y propaganda no solo electoral también estilos de vida.

Compramos cosas de ideología o de estilo de vida, ya se están usando, no es que se vayan a usar.

En muchos países ya tenemos polarización en la sociedad y hay pocas personas que se benefician de esa polarización y podrían incrementarla usando Inteligencia Artificial además de las herramientas que han usado desde hace más de 100 años.

Por eso es importante lo que se conoce como el alfabetismo digital, qué es la Inteligencia Artificial, para qué sirve, todos hemos escuchado el concepto Inteligencia Artificial, pero lo primero que nos viene a la mente es Terminator.

No tenemos que depender de sistemas de Inteligencia Artificial pues no podríamos tomar decisiones más informadas porque podríamos caer en estos errores y pues ya uno toma la decisión.

Como sociedad ¿nos estamos volviendo dependientes o adictos a este tipo de tecnología?

La tecnología nos permite ir a un país que nunca hemos visitado y llegar a nuestro destino sin saber nada sobre eso y entonces confiamos en esta tecnología, nos volvemos dependientes, perdemos la habilidad de usar y doblar mapas.

A cambio de esta posibilidad de navegar en cualquier ciudad nos volvemos dependientes, porque en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta de cuando se equivocan los algoritmos, puede ser que haya dos direcciones con el mismo nombre en una ciudad y no nos damos cuenta de que nos están enviando del otro lado de la ciudad. Entonces es así como tiene beneficios, esta tecnología porque nos permite hacer cosas que no podríamos hacer de otra manera, pero es cierto que nos volvemos más dependientes.

Es un precio que estamos dispuestos a pagar, no sé, por ejemplo, antes de los teléfonos celulares teníamos que memorizar 10 o 20 números telefónicos, el de nuestra pareja, el de nuestros papás, el de nuestros amigos y además teníamos los teléfonos que marcábamos frecuentemente los memorizamos y ahora pues ya no porque almacenamos muchísima información en nuestro teléfono.

La desventaja es que si se nos acaba la pila, ya tenemos memoria o nos roban el teléfono y si no tenemos respaldo en la nube, pues sí es un problema.

¿Qué debe de hacer la gente para entrar al tema de la Inteligencia Artificial?

No hay motivos de pánico, pero sería bueno discutir e informarse sobre los riesgos que hay con Inteligencia Artificial que no es por un escenario, digamos postapocalíptico de que se vaya a salir algo de control, sino del uso que le vayamos a dar nosotros mismos a esta tecnología.