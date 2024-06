¿Te han cobrado comisión al pagar con tarjeta? En Tlaxcala persiste la práctica en algunos comercios

En redes sociales existen diversos testimonios de usuarios que comparten sus “desagradables” experiencias en comercios de Tlaxcala que cobran comisión al pagar con tarjeta, situación que está prohibido e implica sanciones.

En la entidad son diversos giros los que aún cobran comisión a pesar de las reformas a la Ley Federal del Protección al Consumidor, uno de los casos más recientes fue en un establecimiento de desayunos que tiene sucursal en calle Diego Muñoz Camargo y Miguel Hidalgo y Costilla, en la ciudad de Tlaxcala.

Según el relato, una joven acudió a comprar tamales para desayunar y recibió buena atención del mesero, pero al pedir la terminal para el pago con tarjeta le indicaron que cobrarían un precio más alto en los alimentos.

Lo desagradable fue que la dueña del local, de manera grosera, comentó que esas son sus normas y si no me gustan que no vuelva a venir, narró.

Otro caso fue en una tienda de abarrotas al mayoreo ubicada en bulevar Guillermo Valle, donde cuentan con dos precios, para el pago en efectivo y el pago con tarjeta, este último es más elevado entre ocho y 12 pesos según el producto.

La situación se repite en diversos giros, como venta de ropa, de bebidas alcohólicas, zapatos y otro tipo de alimentos.

EXISTEN SANCIONES HASTA DE DOS MILLONES









En abril de este año, en la Cámara de Diputados fueron aprobadas reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer sanciones a los establecimientos que cobren comisiones por pagos con tarjeta de crédito o débito.

Por lo tanto, quedó prohibido que los proveedores de productos y servicios cobren comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los clientes que utilicen como medio de pago las tarjetas bancarias.

Las sanciones van entre los 701.15 pesos hasta dos millones 243 mil 671.49 pesos para las empresas o establecimientos que no cumplen con la disposición.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los establecimientos que cobran comisiones van del 3 % al 5 % sobre el valor neto de la compra o del producto.

Al ser ilegal que los negocios cobren comisión por pagar con tarjeta de crédito o débito, cargo que debe ser pagado por el establecimiento o vendedor, los consumidores pueden denunciar al correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx o llamar al 55 5568 8722.