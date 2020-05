¿Te imaginaste trabajar en pijama formal? Los japoneses lo hicieron posible

Las videollamadas con el jefe durante el Home Office ya no te harán correr a cambiarte para verte presentable, pues gracias a la marca japonesa Whatever Inc., podrás atender la videoconferencia en pijama “formal”, la cual pertenece a la nueva línea de ropa llamada “Work from home jammies”.

Este estilo de prenda se caracteriza por ser la cómoda y abrigadora pijama, pero en la parte superior del torso tienen un estilo similar a una camisa casual, para que tu jefe no te vea fachoso durante la reunión desde casa derivado de la pandemia por Covid-19.

En el sitio web de la marca japonesa aseguran que diseñaron una vestimenta para trabajadores remotos, la cual maximizará la comodidad de las pijamas, sin comprometer la profesionalidad o la comodidad.

Además, la prenda puede utilizarse en una reunión en Zoom u otra plataforma digital y nadie notará que estas en pijama, pues la parte que aparece en la pantalla del video es formal y el resto es una sudadera, así estarás preparado para cualquier reunión.

Los modelos de esta innovadora prenda que surgió durante el confinamiento social, de ahí que es unisex y cuenta con tres modelos: camisa blanca con pijama gris, camisa rosa con pijama negra y camisa azul rayada con pijama gris.

Los interesados podrán adquirir su prenda en talla mediana y grande, pero las entregas serán a partir de junio.

