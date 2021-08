Tiburón con aletas de mantarraya, antiguo habitante de los mares mexicanos

Cada vez que se descubre un animal de la prehistoria, nos sorprende la similitud que algunos tienen con las especies actuales de animales.

Doble Vía Tiburón extinto medía 2 metros al nacer y era caníbal, revela estudio

Ellos son la referencia de la evolución que todos los seres vivos del planeta han tenido a lo largo de millones de años, así como los cambios de la superficie terrestre, ya que varios fósiles marinos son encontrados en tierra firme.

No te pierdas: Tiburones en peligro por producción de vacunas contra Covid-19: ONG

Un ejemplo de esto son los restos pétreos de un tiburón con características de mantarraya que fue hallado en una cantera de piedra caliza aquí en México.

Ecología Las pequeñas inquebrantables del Sahara

La primera vez que los científicos se toparon con este tipo de fósiles fue en el 2012 y se dieron cuenta que era una nueva especie, siendo la característica más llamativa, sus prominentes aletas pectorales.

En la revista The American Association for the Advancement of Science, recientemente se publicó un artículo en el que detalla a esta criatura conocida como tiburón águila (Aquilolamna milarca).

Lee también: [Video] Captan a enorme tiburón frente a una playa española

Según el escrito, el tiburón habito los mares salados del trópico en el periodo Cretácico, en territorio de lo que hoy es México, hace 95 millones de años.

De acuerdo con los hallazgos, es uno de los ejemplos más antiguos de un animal que se movía usando el «vuelo submarino» como las mantarrayas modernas.

No dejes de leer:

Este tiburón era una criatura de fisionomía alargada y elegante. A diferencia de otros animales con los que habitó el planeta, pudo haber sido uno de los depredadores más apacibles de su tiempo y se cree que pudo alimentarse de plancton a pesar de las dimensiones que tenía.

Doble Vía Cafeína y abejas, fantástica relación

TAMAÑO INUSUAL

Este animal marino prehistórico, revelo tener proporciones inusuales, pues se cree que de cabeza a cola llegó a medir más de un metro y medio, a diferencia de la medida de punta a punta de las aletas, que era de casi dos metros.

Actualmente no hay evidencia que este animal habite los mares mexicanos.

Te puede interesar: Tiburones atacan a dos surfistas en pleno campeonato mundial

Es incierto el destino de los aceites usados | En Tlaxcala no hay legislación para el manejo adecuado a pesar de que se trata de químicos altamente contaminantes...https://t.co/1bJtIAzClY#Medioambiente — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 10, 2021

Continúa leyendo:

Doble Vía Te mostramos cinco animales africanos que seguro no conocías

Doble Vía Picozapato, el ave más grande de África está en peligro de extinción